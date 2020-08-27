泰国加快推广5G商用

泰国总理府副发言人拉差达日前表示，泰国正在加快推广5G网络服务的商业应用，目前已有3家电信运营商完成了5G商用测试工作。

据悉，作为东南亚最早开启5G商用的国家之一，泰国将率先在东部经济走廊特区推行5G商用，以发展科技产业、吸引外资。其他首批推行的地区还包括曼谷首都圈、清迈、普吉以及部分获准覆盖5G的国内机场等。泰国最大移动运营商AIS的首席执行官颂猜表示，数字化趋势不可阻挡，预计未来2—3年5G技术将在泰国大规模普及。

泰国政府此前发布了“2023—2027年泰国促进5G科技应用执行计划”。根据该计划，预计到2027年，5G网络将覆盖泰国98%的人口，市区网络速度不低于每秒100兆，乡村地区不低于每秒50兆。运用5G技术创造的经济产值不低于国内生产总值的6.6%，使用5G技术的中小企业不低于7000家。另外，使用5G技术进行数字基础教育的学生不少于70万人，5G技术相关的创新研究商业成果不少于50%。

据了解，泰国电信运营商已经在全境搭建好4G信号基站，为5G升级做好准备。AIS作为泰国5G商用推广的主力军，此前已投资450亿泰铢（1美元约合31.5泰铢）用于东部经济走廊的相关基础设施建设，今年还计划投资35亿至40亿泰铢用于发展数字基础设施，并在公共卫生、零售、旅游等领域推广5G技术应用，以促进泰国经济复苏。泰国第二大电信运营商True自2019年以来，与中兴通讯进行了多轮实验室和外场测试，共同测试了多种5G产品，并于上月签署5G商用合同，决定采用中兴通讯5G全系列产品和服务。

5G商用推广在即，泰国智能手机市场也在作相应调整。泰国手机零售商巨头杰玛特市场总监纳拉提普表示，泰国主要的智能手机厂商正在准备生产支持5G的手机，目前4G智能手机和5G智能手机的差价约为4000泰铢，但随着今年第四季度5G智能手机的大规模上市，差价会逐步缩小。根据True的统计数据，目前约有3万名True用户使用支持5G的智能手机，预计这一数字将很快突破10万。

（本报曼谷8月26日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月27日 17 版）

(责编：牛镛)