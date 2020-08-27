加强团结协作 加速疫苗研发（国际视点）

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当前，全球新冠疫苗研发取得积极进展。加强疫苗合作、公平分配疫苗，让新冠疫苗成为人人可得的全球公共产品，是国际社会的普遍共识。多国正致力于开展国际合作，为新冠疫苗早日研发投产提供助力。

世界卫生组织总干事谭德塞在8月24日的记者会上表示，目前已有172个国家和地区加入“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议框架下的“新冠疫苗全球获得机制”，即全球新冠疫苗计划，目标是2021年底前在全球范围内提供至少20亿剂安全有效的新冠疫苗。世卫组织呼吁，在研发和供应新冠疫苗过程中，全球应加强团结协作，避免竞争，这样各国才能分摊风险、共享收益，也更有希望找到安全有效的新冠疫苗。

100多种新冠疫苗处于研发过程中

疫苗是全球公认的预防传染病最有效的手段之一。一些地区疫情持续扩散、反弹，多国在积极做好疫情防控的同时，正为早日研发有效疫苗而努力。

目前全球有100多种新冠疫苗处于研发过程中。世卫组织最新统计显示，截至8月20日，已向世卫组织报告、处于临床试验阶段的候选新冠疫苗达30种，进入三期临床试验的已有6种，其中3种来自中国，一种来自美国，一种来自英国，还有一种由德国和美国机构合作研发，另有139种候选疫苗处于临床前评估阶段。

俄罗斯卫生部日前已宣布注册世界首款新冠疫苗“卫星V”，并同步开展三期临床试验。该疫苗制剂在8月中下旬运抵医疗机构，首批面向医务工作者和教师接种。世卫组织表示，正同俄罗斯方面沟通，以了解俄罗斯新冠疫苗临床试验等更多信息。据俄媒报道，目前俄罗斯有17家科研机构正研制20多种新冠疫苗。

8月24日，由意大利拉齐奥大区、卫生部、大学和科研部等机构共同参与的新冠疫苗项目开始进行一期临床试验。意大利国家传染病研究所医院卫生主管弗朗切斯科·瓦亚表示，如果疫苗试验在今年内顺利完成，将有望在2021年春季投产。

多国与国际大型药企签署了新冠疫苗采购协议，以期在疫苗研发成功后第一时间获得供应。欧盟委员会宣布与英国制药公司阿斯利康达成疫苗采购协议，未来将从该公司购买4亿剂新冠疫苗。这是欧盟达成的第一份新冠疫苗购买协议。欧盟也完成与法国赛诺菲公司、美国强生公司的疫苗供应探索性谈判，还在同其他药企磋商，以多渠道购买不同类型的疫苗。

拉美多国也希望借助疫苗遏制疫情。古巴8月24日启动首款本土候选新冠疫苗临床试验，这是拉美地区首款本土研发并开展临床试验的候选新冠疫苗。巴西联邦政府已拨款约20亿雷亚尔（1美元约合5.56雷亚尔）用于生产和采购新冠疫苗，秘鲁政府专门成立临时多部门委员会，监督针对新冠病毒的疫苗及治疗方法的研发、生产、采购和分配等。

新冠疫苗研发离不开全球合作

团结合作是战胜疫情最有力的武器，新冠疫苗研发同样离不开全球合作。目前，世卫组织“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议进展顺利，该倡议旨在加速新冠疫苗、诊断和治疗工具的研发、生产和公平分配。

世卫组织表示，疫苗研发是一个长期、复杂、高风险的过程，大规模国际合作不仅能共担风险，而且能够有效降低采购成本，也更有希望找到安全有效的新冠疫苗。

今年6月，法国、德国、意大利和荷兰宣布结成“疫苗联盟”，加速在欧洲本土研发疫苗。荷兰卫生部说，欧洲四大经济体“联手探索多种有望成功的方案，并且正与多家制药企业商讨”，有助于尽快取得成果，确保欧洲和其他国家疫苗供应充足，尤其是非洲低收入国家。

拉美地区国家间也在寻求加强疫苗相关合作。日前，拉美和加勒比国家共同体组织举行部长级视频会议，就通过国际合作加速本地区新冠疫苗研发、生产和公平获取达成共识。阿根廷外交部长索拉表示：“开展生产和获取疫苗方面的多边合作至关重要，拉美和加勒比地区必须共同应对疫情，这一共识是战胜疫情的重要一步。”巴西联邦和地方政府积极与外方开展疫苗合作，目前已有4款新冠疫苗被授权在巴西进行三期临床试验。巴西圣保罗州州长若昂·多利亚表示，疫苗可以挽救生命，疫苗合作将使拉美受益。

在非洲，牛津大学和阿斯利康制药公司研制的新冠疫苗、美国诺瓦瓦克斯公司研发的新冠疫苗已经在南非开展三期临床试验。乌干达正在与英国帝国理工学院开展合作，计划于12月启动新冠疫苗临床试验。

共同努力确保更公平疫苗分配

作为遏制疫情的重要工具，新冠疫苗需求巨大。当前，多边机构和非政府组织正共同努力确保更公平疫苗分配。世卫组织多次呼吁，要防止“疫苗民族主义”，相关国家应加强团结协作，在全球范围内公平分配新冠疫苗，优先向一线医护工作者和脆弱人群提供疫苗，这有助于在最短的时间内在全球消除疫情。

谭德塞表示，最新研究显示，与合作研发和获取新冠疫苗的努力相比，争相获得疫苗的全球竞争可能导致疫苗价格呈指数级飙升。

世卫组织建议，新冠疫苗研发成功后，第一阶段，向“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议参与国按比例分配一定剂量的疫苗，以降低总体风险；第二阶段，考虑各国疫情威胁、公共卫生脆弱性的程度等因素，在疫苗数量有限的情况下，优先让医护人员、65岁以上老人、患有基础疾病的人群等接种疫苗。

“研发和生产疫苗非常重要，如何正确分享分配有效疫苗更为重要。”俄罗斯联邦消费者权益保护和公益监督局局长波波娃道出了一个关键问题。俄罗斯直接投资基金总裁德米特里耶夫表示，新冠疫苗问题不能政治化，这涉及数百万人的性命。

中国一直在加强疫情防控国际合作，积极与多国开展疫苗研发等防疫合作。中方已宣布，疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出贡献。

巴西《环球报》发表评论指出，巴西已经与全球制药公司达成疫苗合作协议，有必要响应世卫组织呼吁，参与全球疫苗共享。

美国最新一期《外交》杂志刊文认为，只有各国团结合作才能战胜疫情，要警惕“疫苗民族主义”。文章表示，从疫苗分配来看，同时向各国尤其是中低收入国家的脆弱人群提供疫苗接种，是遏制疫情最经济、最迅速的方法。

（本报布鲁塞尔、里约热内卢、莫斯科、北京8月26日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月27日 17 版）

(责编：牛镛)