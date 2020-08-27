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哈萨克斯坦——

首届“丝路云端”中文夏令营受欢迎

本报驻哈萨克斯坦记者  周翰博

2020年08月27日05:17  来源：人民网－人民日报
 

　　日前，由哈萨克斯坦的5所孔子学院联合举办的首届“丝路云端”中文夏令营活动圆满结束。本次夏令营8月10日线上开营，为期两周。课程分为语言和文化两部分，孔院的教师和志愿者通过视频教授中文、中国饮食、戏曲等课程，吸引了来自哈萨克斯坦、俄罗斯、乌克兰等14个国家的近400名中文爱好者参加。

　　“课堂上，我们不仅能与各地老师充分交流，还能跟随老师的镜头，足不出户感受中国传统美食、文化艺术、名胜古迹的魅力。”19岁的吉尔吉斯斯坦姑娘穆海瑶·阿舒拉利耶娃说：“我每天都盼着在线上课，希望能更多学习到中国灿烂悠久的历史文化。”

　　最后一节课上，西安外国语大学老师何家欢通过实景直播方式介绍了西安。她带着两名哈萨克斯坦留学生，身着汉服，讲解鼓楼、回民街、当地美食，并在鼓楼上表演了古典舞，引起学员们的热烈反响。欧亚大学副校长阿克博达·尼雅佐夫娜表示：“线上夏令营是一种形式创新，通过教学互动、语言文化交流等，让哈中友谊更加枝繁叶茂。”

　　中国驻哈萨克斯坦大使张霄在夏令营结业仪式上指出，学习彼此语言，增进相互了解，有利于促进中哈各领域交流合作。“希望夏令营的学员们继续认真学习中文，成为中哈友谊的使者”。 

　　（本报努尔苏丹8月26日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年08月27日 03 版）
(责编：牛镛)
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