中国为世界共同发展创造新机遇（和音）

中国以脚踏实地推进发展的实践回答着时代课题，为世界共同发展创造新机遇

“我国在世界经济中的地位将持续上升，同世界经济的联系会更加紧密，为其他国家提供的市场机会将更加广阔，成为吸引国际商品和要素资源的巨大引力场。”中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日主持召开经济社会领域专家座谈会时如是强调。中国将进入新发展阶段，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局备受世界瞩目。

关注后疫情时代中国发展走向的国际观察人士普遍感到，中国宣示高水平对外开放的立场对当今世界经济发展而言是弥足珍贵的积极信息。“任何表明中国经济对外开放的立场都将受到密切关注”“会议释放出中国愿意参与全球贸易和经济治理方面国际合作的信号”“中国将加强技术创新以推动增长”……国际社会积极探寻中国未来发展的密码，期待分享中国新发展格局带给世界的红利。

当今世界正经历百年未有之大变局，中国坚持用全面、辩证、长远的眼光分析当前国内国际经济形势，准确识变、科学应变、主动求变，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，正是中国顺势而为、因时而动的战略抉择。中国以脚踏实地推进发展的实践回答着时代课题，为世界共同发展创造新机遇。

构建新发展格局的中国经济将继续是世界经济的“稳定锚”。当前，保护主义、单边主义上升，世界经济低迷，全球产业链供应链因非经济因素而面临冲击。中国率先控制住新冠肺炎疫情，全面推进复工复产，是世界上首个实现经济增长由负转正的主要经济体。国际观察人士普遍认为，中国国内循环系统稳定了，更有利于全球经济循环稳定；中国经济复苏发展的稳定预期，为疫情阴霾笼罩下的世界经济注入信心。正如英国皇家国际问题研究所主席吉姆·奥尼尔所评价，中国深挖内需潜力将为全球企业开拓新机遇。

构建新发展格局的中国经济将继续是全球增长的主要动力源。当前，新一轮科技革命和产业变革加速演变，传统增长引擎对经济的拉动作用减弱，提高科技创新能力的紧迫性增强。中国大力提升自主创新能力，尽快突破关键核心技术，努力实现依靠创新驱动的内涵型增长，不仅符合中国经济高质量发展的内在要求，而且顺应国际社会对推动全球增长的期待。正如美国国际问题专家、《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯所言，创造力是推动当下世界经济发展的主要动力，中国注重高质量发展，实质上是关注未来创造财富的源泉，不仅其自身将从中获益，而且必将惠及世界其他国家。

构建新发展格局的中国经济将继续创造世界共同发展的新机遇。国际经济联通和交往仍是世界经济发展的客观要求。对外开放依然是中国基本国策。新发展格局决不是封闭的国内循环，而是开放的国内国际双循环。即使面对疫情冲击，中国依然坚持在扩大开放中推动互利共赢的大国担当。外商投资准入负面清单进一步缩减，中国国际服务贸易交易会云路演活动吸引全球数千家企业参加，第三届中国国际进口博览会不少展区“一位难求”……正如阿根廷学者圣地亚哥·布斯特罗所言，中国多项务实理念和倡议表明向世界开放的决心，这些举措对世界经济复苏至关重要。

中国新发展格局迸发着活力、蕴蓄着潜力。中国始终保持“集中力量办好自己的事”的定力，即将全面建成小康社会，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程。这是中国与世界共同发展的美好篇章，昭示着中国与全球伙伴携手共创合作共赢的宏大愿景。

《 人民日报 》（ 2020年08月27日 03 版）

(责编：牛镛)