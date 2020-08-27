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“南苏电厂为印尼火电发展树立了典范”

本报驻印度尼西亚记者  徐  伟

2020年08月27日05:17  来源：人民网－人民日报
 

　　行驶在印尼苏门答腊岛南部崎岖的道路上，宛若进入了一片绿色“海洋”。密林深处，一座座高耸的输电铁塔格外醒目。中国国家能源集团国华（印尼）南苏发电有限公司（简称“南苏电厂”）就坐落于此。

　　南苏电厂距南苏门答腊省省会巨港约100公里，是印尼南苏电网主要火电厂之一。该项目创造印尼多项电力建设新纪录，缓解供电紧张局面，改善当地民生，受到印尼各界高度赞誉。

　　坚守岗位，保障电力供应

　　进入南苏电厂汽轮机房，热浪扑面而来，这里是整座电厂最“火热”的生产一线。结合当地实际条件，南苏电厂一期工程安装两台150兆瓦凝汽式汽轮发电机组，配套年产量210万吨的露天煤矿。2011年7月和11月，两台机组先后投产发电。至2019年底，苏门答腊岛供电覆盖面积已升至97%，为当地人民生活和经济发展提供了有力保障。

　　“以前电力供应不足时，每天都要停电。冰柜里的冷冻食品常常因此变质，没法售卖。”位于电厂旁的古努拉贾村的杂货铺老板阿尔伯特说，“南苏电厂建成投入运营后，我们有了充足的电力供应。冰柜里储存的食品种类丰富起来，杂货铺的生意越来越好。”

　　南苏电厂地处密林地带，道路状况不佳。进入雨季后，车辆甚至无法通行，给物资运输带来困难。“抗击疫情期间，由于不少道路被封，电厂面临生产生活物资匮乏等难题。”南苏电厂董事、副总经理拉贾古克坦言。为保障日常蔬菜供应，员工们在厂区闲置土地上种起了红薯、空心菜、西红柿等蔬菜。“大家努力克服各种难题，坚守岗位，保障电力的稳定供应。”

　　截至今年7月底，南苏电厂已累计发电154.76亿千瓦时，创造利润约合8.98亿元人民币，各项指标在印尼电企中表现优异。

　　科技创新，带动产业升级

　　南苏地区产煤主要为高水分、低热值的褐煤，经济价值低。当地之前没有利用褐煤发电的经验。南苏电厂通过研究，采用煤干燥技术，顺利解决了一系列难题，成功利用褐煤发电。该技术在印尼属首次应用，已申请8项技术专利，对拥有大量褐煤资源的印尼开拓能源具有重要意义。

　　南苏电厂还推动苏门答腊岛电力领域产业升级，由高污染、高成本的柴油发电逐步向排放更优、成本更低的煤电转移，在绿色环保、节能降耗、科技创新等方面取得一系列突破。2012年，南苏电厂被印尼能源委员会列为示范工程。去年，南苏电厂获得亚洲电力2019年度“独立发电企业”“技术创新”“环保提升改造”等奖项。

　　印尼国家电力公司时任总裁伊斯坎在考察南苏电厂时表示，作为印尼首个使用煤干燥系统的火力发电厂，“南苏电厂为印尼火电发展树立了典范，极大地推动当地电力产业创新升级。”

　　“中国企业将成熟的技术和设备带到印尼，经受住了实践检验。”拉贾古克介绍说，南苏电厂的主要设备为中国制造，目前南苏电厂实现安全生产超过3000天。

　　创造就业，改善当地民生

　　因受基础设施、交通等限制，此前电厂周边居民收入普遍不高。电厂的建设和投运，为创造就业岗位、改善当地民生和促进经济发展提供了新机遇。

　　苏吉安托是南苏电厂运行部的员工。父母身体不好，年迈的奶奶和两个年幼的弟弟都需要照顾，一家人生活格外艰难。电厂的到来，给苏吉安托一家带来了转机。

　　在电厂工作不到两年，苏吉安托家里还清了外债，翻修了房屋，两个弟弟也能安心去学校读书。苏吉安托说：“我非常热爱现在的工作，感谢中国企业创造的重要平台，我对未来满怀信心和憧憬。”

　　据悉，南苏电厂本地员工比例高达72.2%，累计为当地提供工作岗位超2000个，为印尼培养了一批电厂建设和运营人才。“无论从机组持续供电的技术可靠性，还是经营管理理念，南苏电厂表现都很出色。”当地员工费尔南多表示，“在工作中，我深切感受到中国同事的敬业与奉献精神。他们毫无保留地传授电厂运营维护等技术，让我学习积累了大量宝贵的实操经验。”

　　拉邦当古村村长杰利森讲起电厂给村里带来的变化：新修了道路，直接与省道相连；路通了，电有了，村子附近的砖厂、养殖场多了；村民们收入增加，添置了摩托车，盖起了新房子……他高兴地说着：“有了南苏电厂，我们的日子越来越有奔头。”

　　（本报雅加达8月26日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年08月27日 03 版）
(责编：牛镛)
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