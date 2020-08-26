人民网曼谷8月26日电（记者孙广勇）8月26日，在澜湄合作第三次领导人会议成功召开之际，中国驻老挝大使姜再冬在使馆网站发表文章《澜湄合作谱新篇开新局闯新路》，全文如下：

8月24日，在李克强总理和通伦总理共同主持下，澜湄合作第三次领导人会议成功举行。会议通过《万象宣言》和《关于澜湄合作与“国际陆海贸易新通道”对接合作的共同主席声明》等重要成果文件，展现了本地区的蓬勃内生活力和旺盛合作需求，为各国实现持续发展繁荣注入强劲动力、开辟广阔前景。

凝聚产生力量，团结诞生希望。两年多来，澜湄合作既面临难得发展机遇，也遇到突出干扰因素，特别是单边主义逆流来势汹汹，新冠疫情冲击前所未有。愈是艰难时刻，愈显信心无价、合作宝贵。中老作为共同主席国，携手下游国家精诚团结、迎难而上，做了大量开拓性工作，取得大批创新型成果，唱响区域合作逆势前行、多边主义深入人心的主旋律。

务实合作谱新篇，造福各国人民。澜湄合作继续坚持项目为本，专项基金支持400多个项目，累计提供4万多人次培训，遍及卫生教育和减贫发展各个领域。澜湄合作由因水而生迈向因水而“升”，中方常年在上游调丰补枯，支持流域国家建设水资源数据中心，还将从今年开始分享澜沧江全年水文信息，共建澜湄水资源合作信息共享平台，地区水文监测和防洪抗旱能力显著提升。澜湄互联互通和产业合作全面推进，中老铁路和中泰铁路建设“抵疫前行”，工业园区和经济特区既创造税收又解决就业，给流域各国人民带来实实在在利益。

抗疫合作开新局，提振各国信心。今年2月，在中老双方共同倡议下，中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会同澜湄合作外长会肩并肩在万象举行，率先发出共筑抗疫防线的有力信号。中方在抗疫关键时期得到流域各国大力支持，也为地区国家应对疫情挑战提供无私援助，并在第一时间向老挝、柬埔寨、缅甸派出医疗专家组。在这次领导人会上，李克强总理宣布中方新冠疫苗研制完成并投入使用后，将优先向湄公河国家提供，进一步提振流域各国战胜疫情、护佑健康、复苏经济的信心。

战略对接闯新路，助力各国发展。两年多来，澜湄合作内涵日益丰富、领域持续拓展。面对疫情冲击，澜湄各国加大战略对接力度，致力于为区域发展提供全新引擎。在这次领导人会上，中老作为共同主席顺应大势、主动担当，及时就澜湄合作同“陆海新通道”对接发表声明。这是深化发展战略对接的重要创举，将进一步畅通跨地区贸易，调动有关各方加大对湄公河国家投入，切实维护产业链供应链稳定，助力构建强韧、可持续和有竞争力的次区域经济格局。

两载耕耘，一朝收获。上述成果展现了澜湄合作从快速拓展期迈入全面发展期的一个侧面，也是澜湄各国团结协作的生动体现。此时此刻，我们要衷心感谢澜湄大家庭的每一个成员，特别是老挝勇于担当、多方协调，展现大气度、成就大作为。中老作为共同主席携手澜湄各国取得的成果，必将在澜湄国家命运共同体建设进程中留下浓墨重彩的一笔，为地区乃至世界稳定发展繁荣注入正能量。

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