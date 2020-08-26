中国驻韩国大使馆向国际疫苗研究所捐助2万美元善款

图为中国驻韩国大使邢海明（右）代表中国驻韩国大使馆向国际疫苗研究所捐助2万美元捐款。国际疫苗研究所总干事杰罗姆·金（左）代表接收。裴埈基 摄

人民网首尔8月26日电（杨晓娜） 8月25日，中国驻韩国大使馆向国际疫苗研究所（IVI）捐助2万美元善款，以助力国际疫苗研究所对传染病及普通疾病疫苗的研发及推广。中国驻韩国大使邢海明出席捐款仪式，并向国际疫苗研究所总干事杰罗姆·金转交善款。

图为中国驻韩国大使邢海明在捐助仪式上发言。

邢海明表示，新冠疫情给全人类带来巨大冲击，全球公共卫生安全面临严峻挑战。病毒无国界，面对仍在蔓延的疫情，国际社会比任何时候都更需要携手合作。很多专家认为疫苗和治疗药物或许是唯一解决途径。中国驻韩国大使馆向国际疫苗研究所捐助2万美元，希望为国际疫苗研发事业贡献一份力量。

邢海明还表示，中国重视疫苗研发国际合作，承诺将推动新冠疫苗产品尽快上市使用，向世界提供安全、有效、高质量的全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性贡献中国力量。邢海明称，国际疫苗研究所长期致力于各类流行性传染病疫苗研发及推广工作，取得了许多成绩。中方愿同国际疫苗研究所深入交流合作，共同致力人类卫生健康事业。

图为国际疫苗研究所总干事杰罗姆·金在捐助仪式上发言。 裴埈基 摄

杰罗姆·金表示，韩国总统夫人金正淑女士日前就任国际疫苗研究所后援会名誉会长，倡导实现“疫苗无国界”。感谢中国驻韩国大使馆最先提供捐款，支持新冠病毒等疫苗研发合作。IVI同中国多个机构、地方长期开展疫苗领域合作，今后愿同中国及国际社会共同努力，为全球防疫作出积极贡献。

图为杰罗姆·金（左）向邢海明大使（右）转交感谢状。裴埈基 摄

杰罗姆·金接收善款后，代表国际疫苗研究所向邢海明大使转交了致中国驻韩国大使馆的感谢状。

图为位于韩国首尔的国际疫苗研究所（IVI）总部大楼。裴埈基 摄

国际疫苗研究所（IVI）是在联合国开发计划署（UNDP）倡议下于1997年成立的非盈利性国际机构，总部位于首尔，致力于疫苗研发推广和在发展中国家的引进接种。目前有中国、韩国等36个国家加入。中国是该机构的第18个成员国。

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