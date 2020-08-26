美国经济学家：美经济仍在严重衰退中

持续的疫情给美国经济带来了巨大冲击。美国商业经济协会当地时间8月24日针对美国目前的经济政策对两百多名经济学家进行了问卷调查，这份调查显示，经济学家认为美国仍然处于严重的经济衰退中，并且面临着经济衰退继续恶化的风险。

在美国商业经济协会的这份调查中，约半数经济学家预计，美国国内生产总值在2022年之前不会恢复到新冠肺炎大流行之前的水平。大多数专家还表示，美国就业市场最早在2022年才能回到今年2月份的水平。近80%的受访经济学家表示，经济出现二次衰退的可能性约为25%。

目前 美国国会还在就新一轮经济刺激计划争执不下。在这份调查中，超过半数的经济学家认为，应延对长小企业的补充失业保险和工资保障计划。

经济学家：分配不公 底层民众补助不足

经济学家史蒂夫·拉特纳24日在接受微软——全国广播公司采访时则分析称，美国经济不会出现“V型”复苏。并且，经济刺激方案出现了不公平性分配，上层人士得到了过多的补助，对失业情况最严重的底层民众反而没有得到足够的补助。

美国经济专家 史蒂夫·拉特纳：所有的一切都表明，美国经济不会出现“V型”复苏。恢复在缓慢进行中，要恢复到原来的状态还有很长的路要走。如果你看看在这次所谓的“经济复苏”期间的失业数字，我们太过于关注那些拥有大学文凭的社会上层人群，实际上他们的失业人数最少。然而最底层的人、没有高中文凭的人、失业人数最多的人群（却没有得到足够关注）这种所谓的“经济复苏”，显然对不同的人群有着差异影响。不幸的是，对有色人种、 对妇女和收入处于较低的人群来说，有着最坏的影响。

（编辑 王法）

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