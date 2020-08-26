智利新冠累计确诊破40万例 疫情趋于缓和

新华社圣地亚哥8月25日电（记者尹南 张笑然）智利卫生部25日公布的数据显示，截至24日21时，该国24小时内新增新冠确诊病例1406例，累计确诊400985例，累计死亡10958例。随着卫生部门加大检测和追踪力度，智利疫情已趋于缓和。

智利疫情自6月下旬起出现好转迹象，新增确诊病例数和检测阳性率均出现下降。智利重症医学会8月22日的统计显示，全国和首都大区的重症监护病床占用比例已分别降至73%和75%。截至25日，全国可用呼吸机从疫情最严峻时的不足300台增加到565台。有的医院已经撤除了疫情高峰时期增加的临时重症监护病床。

7月19日，智利宣布了“五步走”解封计划，将解封过程分为隔离、过渡、准备、初步解封和正式解封五个阶段。目前，智利全国多数地区处于“准备”阶段。

卫生部规定，只有处于“准备”及以上阶段的地区能申请恢复线下课程。智利教育部目前已批准位于复活节岛等地的14所学校复课。所有复课区域均满足地理位置相对独立、疫情控制情况好且远离大都市等条件。

本月21日起，3月份以来全国实施的宵禁缩短1小时，即从每天22时到次日5时缩短为从23时至次日5时。

虽然智利多数地区疫情缓解，麦哲伦大区和比奥比奥大区等地单日新增确诊病例数近日却屡创疫情暴发以来新高。智利卫生部长恩里克·帕里斯称情况非常“令人担忧”，并宣布在部分地区采取更严厉的防疫措施。

智利大学公共卫生学院日前发布的疫情报告说，智利目前的检测量较大且保持稳定，但在病例溯源、症状出现48小时之内就医比例、核酸检测出报告时间等方面仍存在不足。

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