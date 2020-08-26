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TikTok在美国广受欢迎 “扎”了谁的心？

2020年08月26日16:37  来源：环球资讯+
 

为维护自身、用户和员工的合法权益，当地时间8月24日，TikTok向加利福尼亚州中区联邦地区法院递交了长达39页的起诉书，控告美国政府日前发布的与TikTok及其母公司字节跳动有关的行政令违法。

而就在此前一天，美国媒体爆出一剂猛料——脸书CEO扎克伯格在背后一手促成了美国政府对TikTok的“围猎”

TikTok广受欢迎、在美国社交媒体市场脱颖而出，到底“扎”了谁的心？

△《华尔街日报》独家报道截图

美国《华尔街日报》当地时间8月23日发表了题为《脸书CEO扎克伯格挑起华盛顿对TikTok的恐惧》的独家报道。报道说，扎克伯格去年秋天在华盛顿乔治城大学发表演讲大谈“言论自由”，但与此同时，他的另一项计划就是要对来自中国科技企业的威胁发出警告。具体而言，是来自备受欢迎的TikTok的威胁。

报道说，扎克伯格称“TikTok并不像脸书一样致力于维护言论自由，代表着对美国价值观和技术优势的威胁”。

报道还援引消息人士的话称，在去年10月底的一次白宫私人晚宴上，扎克伯格曾向美国总统特朗普提出，中国互联网公司的崛起威胁到了美国的商业利益，处理这件事比监管脸书更重要

△特朗普去年9月20日接见过扎克伯格

报道称，从去年9月开始，扎克伯格便陆续与几位参议员专门讨论过TikTok。去年10月下旬，参议院汤姆·科顿和查克·舒默就致信美国情报官员，要求对TikTok进行调查。此后不久，美国政府就以“国家安全”为由开始了对TikTok的审查。

与此同时，脸书还专门成立宣传组织，投放广告，极力渲染美国科技公司对美国经济实力、国家安全和文化影响力的贡献。

随后的事情已经众所周知——特朗普于今年8月6日和8月14日接连签署两道针对TikTok的行政“禁令”。

TikTok美国用户数量突破一亿仅用了三年时间。今年第一季度，TikTok更跃居为全球下载量最高的移动应用软件——这样的现实确实让扎克伯格感觉到“扎心”了

别忘了，在美国国会7月29日举行的反垄断听证会上，四大科技巨头亚马逊、苹果、谷歌和脸书的CEO通过视频连线的方式接受议员质询。在被问及“你是否认为中国窃取了美国的技术”时，亚马逊、谷歌、苹果CEO们都予以了否认，而自诩为“中国女婿”的扎克伯格却称“有据可查”。

△四大科技巨头远程接受国会议员质询

然而，谁在模仿谁？

8月5日，脸书旗下社交软件Instagram在全球50多个国家推出短视频应用Reels。这款应用几乎克隆了TikTok所有吸引用户的元素

Reels刚一推出，就遭到美媒炮轰，称其为“山寨版TikTok”。

△Reels（右）与TikTok（左）在界面上极为相似

《华尔街日报》的这篇报道并没有确定扎克伯格在推动美国政府处理TikTok的过程中究竟起了多大作用。但报道认为，从扎克伯格一步步的设计和推进来看，打压潜在竞争对手的目的已初步达到了，而他也成为了美国“围猎”TikTok的最大受益者之一

美国政府“围猎”TikTok的理由是“国家安全”；扎克伯格称“TikTok并不像脸书一样致力于维护言论自由”。二者的“莫须有”逻辑一脉相承，无外乎给打压TikTok找个幌子。因为TikTok母公司拥有“中国血统”，便被强行贴上了意识形态的标签加以打压；由于TikTok成功抢占美国社交媒体市场份额，便要挑动美国政府对其进行围剿。美国一直倡导的自由和平等呢？一贯标榜的市场经济和公平竞争原则呢？

2016年11月，笔者在秘鲁首都利马采访亚太经合组织工商领导人峰会时，曾在现场听到扎克伯格谈论互联网连接的重要性，当时他称“这是实现目标和创造繁荣未来的必由之路”。

现在看来，在互联网连接进一步发展和壮大的今天，扎克伯格所谓的“繁荣未来”不过是一个利欲熏心的商人巧舌如簧地为自己赚取商业资本的噱头。在这条“必由之路”上，他没准还会继续费尽心机找借口、明里暗里打压其他竞争对手吧。

(责编：曹昆)
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