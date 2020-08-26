外交部：美个别政客言必称“中国威胁”用心险恶

今日（8月25日）外交部例行记者会，有记者提问：据美国国务院网站信息，蓬佩奥国务卿访问以色列期间同内塔尼亚胡总理共见记者时称，我们围绕“中国共产党对全球构成重大威胁”这一话题交流了看法。我相信国际社会对“中共威胁”看得清清楚楚。中方有何评论？

外交部发言人赵立坚表示，一段时间以来，你提到的这个政客出于意识形态偏见和一己私利，大肆对中国污蔑抹黑。但中方绝不会任由其胡作非为、混淆视听。你应该注意到，中方有关媒体发布了《蓬佩奥涉华演讲的满嘴谎言与事实真相》，其中大量的事实和真相都能够证明蓬佩奧之流无视历史、罔顾现实、充斥冷战思维和零和博弈理念的谎言是多么荒谬可笑。

赵立坚说，第一，美国个别政客把中国共产党和中国政府当作“异教徒”，妄图搞“意识形态十字军东征”，用心险恶。只要中国坚持走独立自主、和平发展的道路，只要不走“美国设计的道路”，他们就视中国为“眼中钉”，逢中必反。我要正告这些人，中国共产党的领导地位是历史和人民的选择。“没有共产党就没有新中国”是中国人的普遍信仰。任何人都无法对中国共产党受到中国人民拥护和支持的现实视而不见，任何改变甚至遏制中国的企图都不会得逞，注定失败。

第二，美国个别政客言必称“中国威胁”，但无论是《中国共产党章程》还是《中华人民共和国宪法》，都明确表明中国坚持和平发展道路、反对霸权主义。相比之下，美国从未作出过像中国这样的政策宣示。放眼当今地区和国际热点敏感问题，有哪个是中国造成的?！又有哪些问题的背后没有美国个别政客“忙前忙后”的影子?！这些人必须认清并接受的现实是，对包括美国在内的国际社会而言，中国是促进全球和平繁荣的积极力量而不是消极因素，是机遇而不是威胁。（总台央视记者 申杨 杨弘杨）

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