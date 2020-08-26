人民网北京8月26日电（刘叶婷） 26日，中国建材集团举办“善用资源日”首届开放活动暨“善用文化中心”揭牌仪式，中国建材集团遍布全球28个城市的37家企业同时对公众开放。由中国建材集团投资建设综合性建材产业园—中国建材赞比亚工业园也在当天举办“云开放”活动。

中国建材集团党委书记、董事长周育先致辞。主办方供图

中国建材集团党委书记、董事长周育先在致辞中表示，此次设立“善用资源日”并开展开放活动，是为了让公众走进中国建材，更深入更全面更真实地了解建材历史、领略建材文化、认识建材理念。中国建材集团和20万中国建材人将继续奋斗，一如既往地锐意改革、创新引领、绿色发展、勇担责任、凝聚文化、厚植情怀，与大家一道共同做好中国材料事业，共同建设绿色美好家园。

中国建材集团党委副书记孙力实致欢迎辞。主办方供图

中国建材集团党委副书记孙力实在欢迎辞中表示，希望通过“善用资源日”开放活动，让大家更加深入更加全面地了解中国建材，增进公众对建材企业的认知认同，增强材料领域的科普宣传，更好地传播企业智能升级、绿色环保、安全健康、开放包容的良好形象。

活动现场。主办方供图

活动中，与会代表观看了中国建材集团37家企业开放活动精彩视频、赞比亚工业园“云开放”视频、开放日主题曲MV“跟上小料的节奏”，并参观了中国建材集团展厅和“善用文化中心”展览。

在赞比亚工业园“云开放”视频中，赞比亚当地著名女主持人露露·伍德带领观众，从线上全方位、多角度的展现了这座现代化水泥工厂的全貌，以及这座水泥工厂的建设对赞比亚的经济发展、基础建设、当地居民医疗、生活条件的改善所作的贡献。

据了解，中国建材赞比亚工业园于 2016年10月15日开工建设，2018年7月26日建成投产。赞比亚总统伦古出席投产仪式，赞比亚开国总统卡翁达也曾到访。目前，中国建材赞比亚工业园现有一条年产100万吨的水泥生产线、年产20万方混凝土生产线、70万吨骨料生产线以及年产6000万块烧结砖生产线。工业园自建成以来，累计为当地贡献税收折合人民币超过7000万元，为当地解决就业326人。

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