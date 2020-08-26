人民网>>国际

美国威斯康星州被警察击伤黑人男子家人将提起民事诉讼

2020年08月26日14:21  来源：新华网
 

新华社芝加哥8月25日电（记者徐静）美国威斯康星州基诺沙市警察23日开枪击伤29岁黑人男子雅各布·布莱克，受伤男子家人律师25日表示将对基诺沙警察局提起民事诉讼。

布莱克家人律师本杰明·克鲁普当天在一个新闻发布会上说，布莱克处于瘫痪状态，如果康复后能走路“将是一个奇迹”。克鲁普说，枪击发生时，布莱克年龄分别为3岁、5岁和8岁的3个儿子就坐在（布莱克打开车门的）汽车里。

克鲁普三个月前曾代理了非洲裔美国人乔治·弗洛伊德遭警察暴力执法致死案。

布莱克的父亲在发布会上情绪激动，声音哽咽。“他们向我儿子开了7枪，7枪啊，仿佛他的生命不重要。”“但我儿子是人，他的生命也重要。”

当地社交媒体上广泛流传的一段视频显示，23日下午，当布莱克走向汽车驾驶座，打开车门准备上车时，被身后跟随的两名警察抓住衬衫，近距离向其背部至少开了7枪。有消息说警察当时接到报警，前来处理一个家庭事件。

枪击引发的示威抗议活动24日晚在基诺沙市继续进行，并蔓延至威斯康星州麦迪逊市和明尼苏达州明尼阿波利斯市。

据美国媒体报道，数百名抗议者24日不顾宵禁令，走上基诺沙街头，点燃市中心几栋大楼、一些汽车和垃圾箱，30多家企业受损。示威者一度同保卫法院大楼的防暴警察和国民警卫队队员发生冲突，警察使用催泪弹驱散示威者。此外，在麦迪逊市，一些商户砸抢或纵火，暴力活动持续至25日清晨，警方逮捕6人。

威斯康星州州长托尼·埃弗斯已宣布实施紧急状态，并将在已派出125名国民警卫队队员的基础上增派警力。

在明尼阿波利斯市，示威者打碎一座监狱的窗户，警察逮捕11人。当地一名警察在与示威者争吵时手臂受伤。

针对枪击事件，美国民主党总统候选人拜登24日发表声明，称“枪击击穿了我们国家的灵魂”，而对美国黑人和许多其他人来说，公平正义依然缺失。

威斯康星州刑侦部门正在对事件进行调查，预计30天内向检方提交调查报告。

(责编：艾雯、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved