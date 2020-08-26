美国威斯康星州被警察击伤黑人男子家人将提起民事诉讼

新华社芝加哥8月25日电（记者徐静）美国威斯康星州基诺沙市警察23日开枪击伤29岁黑人男子雅各布·布莱克，受伤男子家人律师25日表示将对基诺沙警察局提起民事诉讼。

布莱克家人律师本杰明·克鲁普当天在一个新闻发布会上说，布莱克处于瘫痪状态，如果康复后能走路“将是一个奇迹”。克鲁普说，枪击发生时，布莱克年龄分别为3岁、5岁和8岁的3个儿子就坐在（布莱克打开车门的）汽车里。

克鲁普三个月前曾代理了非洲裔美国人乔治·弗洛伊德遭警察暴力执法致死案。

布莱克的父亲在发布会上情绪激动，声音哽咽。“他们向我儿子开了7枪，7枪啊，仿佛他的生命不重要。”“但我儿子是人，他的生命也重要。”

当地社交媒体上广泛流传的一段视频显示，23日下午，当布莱克走向汽车驾驶座，打开车门准备上车时，被身后跟随的两名警察抓住衬衫，近距离向其背部至少开了7枪。有消息说警察当时接到报警，前来处理一个家庭事件。

枪击引发的示威抗议活动24日晚在基诺沙市继续进行，并蔓延至威斯康星州麦迪逊市和明尼苏达州明尼阿波利斯市。

据美国媒体报道，数百名抗议者24日不顾宵禁令，走上基诺沙街头，点燃市中心几栋大楼、一些汽车和垃圾箱，30多家企业受损。示威者一度同保卫法院大楼的防暴警察和国民警卫队队员发生冲突，警察使用催泪弹驱散示威者。此外，在麦迪逊市，一些商户砸抢或纵火，暴力活动持续至25日清晨，警方逮捕6人。

威斯康星州州长托尼·埃弗斯已宣布实施紧急状态，并将在已派出125名国民警卫队队员的基础上增派警力。

在明尼阿波利斯市，示威者打碎一座监狱的窗户，警察逮捕11人。当地一名警察在与示威者争吵时手臂受伤。

针对枪击事件，美国民主党总统候选人拜登24日发表声明，称“枪击击穿了我们国家的灵魂”，而对美国黑人和许多其他人来说，公平正义依然缺失。

威斯康星州刑侦部门正在对事件进行调查，预计30天内向检方提交调查报告。

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