约旦、埃及和伊拉克首脑重申以“两国方案”解决巴以冲突

新华社安曼8月25日电（记者冀泽）约旦、埃及和伊拉克三国首脑25日在约旦首都安曼举行会议，重申三国支持以“两国方案”为基础解决巴以冲突。

约旦王宫当日发表声明说，约旦国王阿卜杜拉二世与埃及总统塞西、伊拉克总理穆斯塔法·卡迪米在会上就共同维护地区安全局势、加强经贸投资合作和促进阿拉伯国家关系等问题进行了讨论并发表联合声明，三方同意就共同关心的问题继续加强协调与磋商。

约旦国王阿卜杜拉二世在会上表示，巴勒斯坦问题仍是该地区的核心问题，约旦继续呼吁以“两国方案”为基础实现地区和平。他还强调说，三国应密切合作应对复杂多变的地区局势及外部干预。

埃及总统塞西赞同约旦国王在巴勒斯坦问题上的立场，并表示这将对整个地区产生积极影响。

伊拉克总理穆斯塔法·卡迪米说，中东地区需要团结，以实现各国人民对稳定发展和美好生活的愿望。他还希望强化与约旦、埃及和其他阿拉伯国家的经济合作。

在会后发表的联合声明中，三国强调将推动重要领域合作，如强化能源合作和共建经济区。同时，三国还呼吁各国协作，共同应对新冠疫情及其对公共卫生、粮食和经济安全等方面的影响。

以色列在1967年第三次中东战争中占领东耶路撒冷和约旦河西岸部分地区，随后开始在这些地区兴建犹太人定居点。巴方一直坚持，除非以方完全停止犹太人定居点建设，否则拒绝恢复和谈。“两国方案”即建立以1967年第三次中东战争以前的边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立巴勒斯坦国，与以色列和平共处。

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