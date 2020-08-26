俄外长警告美国欧盟不要干涉白俄罗斯内政

新华社莫斯科8月25日电（记者张骁）俄罗斯外长拉夫罗夫25日在莫斯科与到访的美国副国务卿斯蒂芬·比根举行会晤，俄方警告美国和欧盟不要干涉白俄罗斯内政。

俄外交部网站当天发表声明说，俄方强调，对白俄罗斯施加制裁和政治压力以破坏白国内建立互相尊重的对话进程，是不被允许的。俄罗斯警告美国和欧盟不要以任何形式干涉白俄罗斯内政，包括公开号召举行反政府示威游行。

俄外交部网站当天还发布公告说，拉夫罗夫在接受俄第一频道电视台采访时表示，俄方得到证实，美国无意就白局势人为制造危机。美方强调，希望所有有关国家协助白政府与反对派建立对话。“但在我们看来，无论是欧洲安全与合作组织、欧盟或者任何一个邻国，都无法从外部为白政府和人民强加中间人。”

拉夫罗夫说，美国认为由季哈诺夫斯卡娅领导的协调委员会与白政府存在建立对话的可能性。“对此，我们认为让白俄罗斯自己决定谁来参加全国性对话具有重要意义。”

白俄罗斯本月9日举行总统选举，总统卢卡申科以80.1%的得票率胜出。白首都明斯克等城市随后多次发生较大规模的抗议活动，对总统选举结果提出质疑。白俄罗斯宪法法院院长米克拉舍维奇25日说，反对派不久前成立的旨在组织白俄罗斯政权交接的协调委员会违反宪法。

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