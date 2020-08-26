中国代表重申反对美国试图启动重新制裁伊朗机制  联合国安理会宣布不会采取行动

人民网联合国8月25日电（记者 李晓宏）联合国安理会8月轮值主席、印尼驻联合国大使贾尼（Dian Triansyah Djani）25日宣布，安理会不会对美国重新对伊朗实施多边制裁的提议采取行动。

当日，中国常驻联合国代表张军大使在安理会会议中重申，反对美国要求安理会启动“快速恢复制裁”机制的立场。安理会15个成员国中绝大多数成员国代表发言表示美无权要求安理会启动该机制。安理会轮值主席贾尼在总结中指出，安理会各方在有关问题上存在分歧，主席不会就美方要求采取行动。

张军表示，中方高度重视伊朗核问题，始终致力于维护多边主义，维护国际核不扩散体系，维护中东地区和平稳定。美国日前致函安理会主席，单方面非法要求启动“快速恢复制裁”机制，伊核问题全面协议面临严峻挑战。全面协议参与方和绝大多数安理会成员都认为，美方已经丧失协议参与方资格，要求联合国恢复对伊制裁于法无据，于理不通，“快速恢复制裁”机制并未启动。

张军强调，中方坚决反对美方要求，认为美方致函不应被视为第2231号决议第11执行段规定的“通知”，呼吁安理会主席不要对美方要求采取任何行动。安理会应充分尊重国际社会的意见，坚定维护自身信誉和权威，切实履行维护国际和平与安全的职责。中方愿同有关各方一道，继续推动伊核问题政治解决。

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