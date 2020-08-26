安理会轮值主席：不会启动对伊“快速恢复制裁”机制

新华社联合国8月25日电（记者尚绪谦）联合国安理会本月轮值主席、印度尼西亚常驻联合国代表迪安·查尼25日表示，鉴于安理会成员在关于美国要求启动对伊朗“快速恢复制裁”机制问题上存在分歧，主席不会就美方要求采取行动。

美国国务卿蓬佩奥20日前往纽约联合国总部，通知安理会美方将启动对伊朗“快速恢复制裁”机制。在25日的安理会关于中东局势的视频公开会上，俄罗斯和中国代表均询问查尼作为安理会主席将如何处理美方要求。查尼回答说，他与安理会成员进行了沟通，发现只有一个安理会成员持特定立场，而绝大多数成员持有异议。

在25日的安理会会议上，众多安理会成员，包括伊核协议参与方英国、法国、俄罗斯、中国、德国均重申，美国于2018年5月退出伊核协议，不再具有启动“快速恢复制裁”机制的资格。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。联合国安理会随后通过第2231号决议，对伊核协议加以核可。该决议第11执行段有“快速恢复制裁”机制内容，但规定只有伊核协议参与方才可以启动该机制。随着安理会第2231号决议规定的联合国对伊武器禁运截止日期（2020年10月18日）迫近，美国开始采取措施，试图继续维持对伊武器禁运。

(责编：艾雯、燕勐)