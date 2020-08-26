警察枪击黑人引骚乱　美国威州出动国民警卫队

美国威斯康星州基诺沙市一名黑人男子23日遭警察枪击，身受重伤，引发示威游行和小型骚乱。州长托尼·埃弗斯24日调动国民警卫队协助警方，以防骚乱发酵。

遭枪击的黑人男子名为雅各布·布莱克，29岁。目击者用手机拍摄的一段视频显示，布莱克拉开车门准备坐到驾驶座上时，警察朝他后背开枪。视频中可以听到7声枪响。事发时，他的3个孩子坐在车内。

拍摄这段视频的目击者雷肖恩·怀特说，一开始，他在街对面看到布莱克与3名警察扭打成一团，布莱克挣脱后，警察向他大喊“把刀放下！”接着枪声响起。

怀特说，他没有看到布莱克手里有刀。州长埃弗斯说，他所掌握的信息表明，布莱克当时手里没有刀，也没有其他武器。

警方说，3名警察是在应对一起“家庭纠纷”。警方没说布莱克是否携带武器以及警察为何开枪。警方也没说3名警察是否为白人。

美联社获得的法庭记录显示，布莱克今年7月6日受到性侵和家暴罪名指控，被签发逮捕令。暂不清楚这桩诉讼与枪击事件是否有关联。

3名涉事警察已被责令行政休假。司法部门已经介入调查。

布莱克伤势严重，目前还在医院治疗。23日事情发生后，愤愤不平的示威者向警察扔东西、砸玻璃、烧车。警方使用催泪瓦斯驱散示威人群。基诺沙市当晚实施宵禁。

24日，当地官员在县治安官办公大楼举行记者会时，遭到示威者闹场。《密尔沃基哨兵报》报道，数以百计示威者冲进会场，人多到“甚至挤坏一扇门”。防暴警察后来用辣椒喷雾驱散他们。

为防止事态升级，州长埃弗斯24日紧急调动125名国民警卫队员，保护消防部门和其他市政设施免遭破坏。

这名民主党籍州长发表声明谴责警方过度执法。民主党总统候选人乔·拜登呼吁立即展开“全面、透明”的调查，追究涉事警察的责任。

代表布莱克家人的民权律师本·克伦普称，布莱克当时是在“劝架”，没做任何违法的事。有目击者看到，事发时有六七名女子在人行道上吵架。警方没有证实这一说法。

克伦普说，3名警察的做法“毫无人性、草率鲁莽、不负责任”。

今年5月25日，美国明尼苏达州明尼阿波利斯市警方制服黑人男子乔治·弗洛伊德时，一名警察跪压嫌疑人颈部致其死亡，触发全美多地大规模反种族歧视和暴力执法抗议示威。此类事件一再发生，示威持续发酵，至今没有彻底平息。（王宏彬）（新华社专特稿）

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