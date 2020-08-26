人民网>>国际

警察枪击黑人引骚乱　美国威州出动国民警卫队

2020年08月26日09:02  来源：新华网
 

美国威斯康星州基诺沙市一名黑人男子23日遭警察枪击，身受重伤，引发示威游行和小型骚乱。州长托尼·埃弗斯24日调动国民警卫队协助警方，以防骚乱发酵。

遭枪击的黑人男子名为雅各布·布莱克，29岁。目击者用手机拍摄的一段视频显示，布莱克拉开车门准备坐到驾驶座上时，警察朝他后背开枪。视频中可以听到7声枪响。事发时，他的3个孩子坐在车内。

拍摄这段视频的目击者雷肖恩·怀特说，一开始，他在街对面看到布莱克与3名警察扭打成一团，布莱克挣脱后，警察向他大喊“把刀放下！”接着枪声响起。

怀特说，他没有看到布莱克手里有刀。州长埃弗斯说，他所掌握的信息表明，布莱克当时手里没有刀，也没有其他武器。

警方说，3名警察是在应对一起“家庭纠纷”。警方没说布莱克是否携带武器以及警察为何开枪。警方也没说3名警察是否为白人。

美联社获得的法庭记录显示，布莱克今年7月6日受到性侵和家暴罪名指控，被签发逮捕令。暂不清楚这桩诉讼与枪击事件是否有关联。

3名涉事警察已被责令行政休假。司法部门已经介入调查。

布莱克伤势严重，目前还在医院治疗。23日事情发生后，愤愤不平的示威者向警察扔东西、砸玻璃、烧车。警方使用催泪瓦斯驱散示威人群。基诺沙市当晚实施宵禁。

24日，当地官员在县治安官办公大楼举行记者会时，遭到示威者闹场。《密尔沃基哨兵报》报道，数以百计示威者冲进会场，人多到“甚至挤坏一扇门”。防暴警察后来用辣椒喷雾驱散他们。

为防止事态升级，州长埃弗斯24日紧急调动125名国民警卫队员，保护消防部门和其他市政设施免遭破坏。

这名民主党籍州长发表声明谴责警方过度执法。民主党总统候选人乔·拜登呼吁立即展开“全面、透明”的调查，追究涉事警察的责任。

代表布莱克家人的民权律师本·克伦普称，布莱克当时是在“劝架”，没做任何违法的事。有目击者看到，事发时有六七名女子在人行道上吵架。警方没有证实这一说法。

克伦普说，3名警察的做法“毫无人性、草率鲁莽、不负责任”。

今年5月25日，美国明尼苏达州明尼阿波利斯市警方制服黑人男子乔治·弗洛伊德时，一名警察跪压嫌疑人颈部致其死亡，触发全美多地大规模反种族歧视和暴力执法抗议示威。此类事件一再发生，示威持续发酵，至今没有彻底平息。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved