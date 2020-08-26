美方承诺将保持以色列在中东军事质量优势

美国方面24日向以色列承诺，美方今后向阿拉伯联合酋长国出售武器的同时，将继续确保不影响以方在中东地区的军事质量优势。

美国国务卿迈克·蓬佩奥当天抵达以色列并会晤以色列总理本雅明·内塔尼亚胡，讨论内容包括以色列与阿拉伯国家改善关系。

阿联酋和以色列13日宣布两国关系将全面正常化。美方随后多次释放可能向阿联酋出售更多武器的信号，包括先进的F-35战机。美国驻以色列大使戴维·弗里德曼14日说，与以色列关系正常化有利于阿联酋向美国购买武器。美国总统唐纳德·特朗普19日在记者会上说，阿联酋有意求购“相当数量”F-35战机，美方“正在审议”这笔潜在军售。美国总统高级顾问、特朗普的女婿贾里德·库什纳23日告诉美国有线电视新闻网：“这份和平协议应该增加（阿联酋）获得（F-35）的可能性。”

内塔尼亚胡18日说，以色列的一贯立场没有改变，反对美国向阿联酋等中东国家出售武器和军事技术。

内塔尼亚胡24日会晤蓬佩奥时重申这一立场。他强调，与阿联酋的关系正常化协议不包括以色列同意美国与阿联酋的“任何武器交易”。

蓬佩奥回应，美方将向阿联酋提供武器以抵御“伊朗威胁”；同时，就保持以色列在武器装备质量方面的军事优势，美国有法律规定，“我们将遵守”。

以色列拥有F-35战机。以色列巴尔伊兰大学中东问题专家乔舒亚·泰特尔鲍姆告诉法新社记者，尽管以方一直表示反对，但美方多年来仍向阿拉伯国家出售先进武器，如向沙特阿拉伯提供F-15战机。只是，依据以方要求，美方不会提供最先进版本的武器装备，从而让以方继续保持军事优势。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)