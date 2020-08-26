疫情反弹　韩国首都圈学校恢复“网课”

因近期新冠疫情反弹，韩国首都首尔及其周边地区学生26日起只能居家上“网课”，但今年将要“高考”的学生仍可到校。

【停面授】

韩国教育部25日在一场通报会上宣布，首尔市、仁川市和京畿道的学生，包括幼儿园儿童，将居家上“网课”至9月11日，以遏制新冠病毒传播；今年12月初参加全国大学入学考试的高中生除外。

学生规模不足60人的小型学校或特殊教育学校可自行决定是否遵循上述措施。

韩国近期疫情反弹，截至25日，共计2100所学校暂停面对面授课。一些学校关闭以防疫情蔓延。韩联社报道，暂停面授课的学校约40%在首都圈，首尔市、仁川市和京畿道分别有157所、167所和524所。过去两周，这些地区166名学生和46名教职人员新冠病毒检测呈阳性。

【保“高考”】

韩国教育部长官俞银惠在通报会上强调，必须将疫情对学期安排的干扰减小到最低程度，尤其是定于12月3日举行的大学修学能力考试(CSAT)。

这场考试相当于中国的高考，今年考生预计大约有48万人。俞银惠说：“当务之急是迅速控制疫情，让CSAT得以如期举行。”

记者问及万一疫情加剧触发近乎“封城”的举措，教育部是否有应急计划时，俞银惠没有正面回答。

韩国教育部对首都圈以外地区的政策保持不变，即初中和小学出勤率控制在三分之一以内，高中出勤率控制在三分之二以内，学校面授课、“网课”结合。

【大危机】

韩国卫生部门称，韩国正遭遇今年初疫情暴发以来最大危机。韩国先前抗疫被视为成功，但8月中旬以来每日新增病例保持三位数。教育部先前认为，如果防疫措施到位，疫情期间可以开展面授课。

韩国在新冠病例减少的情况下从5月20日起分阶段重新开学。自那以来，307名学生、74名教职人员先后新冠病毒检测呈阳性。

韩国全部17个主要城市和道出现确诊病例，可能引发新冠疫情全国“大流行”。政府22日把保持社交距离第二阶段政策实施范围扩大到全国。

一旦执行第三阶段、即最高阶段政策，韩国所有学校须切换至“网课”模式。（陈丹）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)