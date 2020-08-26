中国代表重申反对美国要求启动对伊朗“快速恢复制裁”机制

新华社联合国8月25日电 中国常驻联合国代表张军25日在安理会会议中重申反对美国要求安理会启动对伊朗“快速恢复制裁”机制的立场。

张军表示，中方高度重视伊朗核问题，始终致力于维护多边主义，维护国际核不扩散体系，维护中东地区和平稳定。美国日前致函安理会主席，单方面非法要求启动“快速恢复制裁”机制，伊朗核问题全面协议面临严峻挑战。全面协议参与方和绝大多数安理会成员都认为，美方已经丧失协议参与方资格，要求联合国恢复对伊制裁于法无据，于理不通，“快速恢复制裁”机制并未启动。

张军强调，中方坚决反对美方要求，认为美方致函不应被视为安理会第2231号决议第11执行段规定的“通知”，呼吁安理会主席不要对美方要求采取任何行动。他说，安理会应充分尊重国际社会的意见，坚定维护自身信誉和权威，切实履行维护国际和平与安全的职责。中方愿同有关各方一道，继续推动伊核问题政治解决。

安理会本月轮值主席、印度尼西亚常驻联合国代表迪安·查尼随后表示，安理会成员在有关问题上存在分歧，主席不会就美方要求采取行动。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。联合国安理会随后通过第2231号决议，对伊核协议加以核可。该决议规定，对伊朗的武器禁运2020年10月18日终止。该决议第11执行段规定了“快速恢复制裁”机制，但只有伊核协议参与方才可以启动该机制。美国于2018年5月退出伊核协议，从而丧失了协议参与方资格。

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