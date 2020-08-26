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中国代表呼吁国际社会加大推进巴勒斯坦问题政治解决

2020年08月26日08:31  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国8月25日电（记者 李晓宏）中国常驻联合国代表张军25日表示，当前巴以关系持续紧张，和平进程岌岌可危，地区冲突风险上升，国际社会应增强紧迫感，加大政治投入，努力推动中东和平进程取得积极进展。

当日，联合国安理会举行中东局势和巴勒斯坦问题视频公开会，听取中东和平进程特别协调员姆拉德诺夫通报。张军出席会议并发言表示，国际社会高度关注中东局势和巴勒斯坦问题，为此付出巨大努力。作为巴勒斯坦值得信赖的朋友，中方一直作出不懈和建设性努力，推动巴勒斯坦问题的全面、公正、持久解决。

张军强调，国际社会应坚定推进以“两国方案”为基础的政治解决。独立建国是巴勒斯坦人民不可剥夺的民族权利，不容任何交易。中方敦促有关方面采取切实行动，为推动巴以双方早日重启平等对话创造有利条件。联合国有关决议、“土地换和平”原则和“两国方案”是关于中东和平进程的重要国际共识，更是解决巴勒斯坦问题的基础，必须得到遵守和落实。

张军指出，国际社会在巴勒斯坦问题上应综合施策，以发展促和平。中方呼吁国际社会加大力度，帮助巴方应对经济和人道主义挑战，抗击新冠肺炎疫情。有关方面应保持克制，切实履行安理会第2334号决议，响应古特雷斯秘书长的全球停火呼吁，避免采取使局势进一步恶化的敌对行动。

张军重申，中方坚定支持巴方正义诉求和一切有利于解决巴勒斯坦问题的努力，支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权、独立的巴勒斯坦国。我们将继续向巴方提供力所能及的帮助，并支持其抗击疫情。中方愿同国际社会一道，继续为推动中东全面、公正、持久和平作出积极贡献。

(责编：于洋、燕勐)
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