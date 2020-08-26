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联合国秘书长呼吁以安全、平等与适应气候变化的方式复苏旅游业

2020年08月26日08:30  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国8 月 25 日电 （记者 李晓宏）联合国秘书长古特雷斯25日发布题为“新冠疫情与旅游业”的政策简报表示，作为全球最为重要的经济行业之一，旅游业是在疫情过后实现复苏至关重要，但这项工作“必须以安全、平等以及适应气候变化的方式开展”。

古特雷斯在政策简报中指出，旅游业是仅次于燃料和化学品的全球第三大出口品类，占到2019年全球贸易的7%，并雇佣了全球十分之一的人口。2019年，国际游客抵达数量连续十年增长，达到15亿之多，国内游客总数更是达到90亿。

他表示，受新冠肺炎疫情影响，2020年，国际游客抵达数量可能下降58-78%，旅游业支出可能减少9100亿到1万2000亿美元，近1亿个工作岗位面临直接威胁，其中女性和15-24岁的青年群体所受的影响最大，占到全球旅游业80%的小企业处境尤其脆弱。

他呼吁，国际社会应协助旅游业在疫情之后实现可持续复苏，让该行业再次成为体面工作和稳定收入的提供者，并为保护人类文化和自然遗产做出贡献。

古特雷斯在政策简报中列出了旅游业复苏的五大优先领域，包括缓和疫情危机所造成的社会经济影响、在整个旅游业价值链建立抵御能力、最大程度地使用新技术、促进可持续发展和绿色增长，以及拓展合作伙伴关系，使旅游业进一步为可持续发展目标提供支持。

(责编：于洋、燕勐)
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