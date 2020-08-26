世界卫生组：原则上不要求5岁及以下儿童佩戴口罩

人民网联合国8月25日电（记者 李晓宏）世界卫生组织24就新冠疫情期间儿童的口罩使用问题发布的一份建议表示，原则上不要求5岁及以下儿童佩戴口罩。

世卫组织表示，该项建议是基于对安全、儿童整体利益，以及儿童在最低限度的帮助下正确使用口罩能力的综合考虑而做出的。部分地区可能要求5岁及以下儿童佩戴口罩，在近距离接触患病人员等特殊情况下，也可能需要让5岁及以下儿童佩戴口罩。假如需要佩戴口罩，父母或监护人应始终让儿童处于自己的视线之内，随时监督口罩的使用是否安全。

对于6-11岁儿童是否需要佩戴口罩，世卫组织和儿基会建议根据以下情况做出判断：居住地点是否有大面积病毒传播；口罩获取、清洁和替换的便利程度；是否有成年人能够正确指导和监督口罩的安全佩戴、摘卸和使用；佩戴口罩对学习能力和社会心理发展的潜在影响；儿童是否会与其他患病高风险群体，如老年人或有基础疾病的人接触。

对于12岁及以上儿童，世卫组织和儿基会认为，其佩戴口罩的条件与成年人相同，即在疫情传播广泛的地区，在无法保持至少1米的社交距离的情况下，就需要佩戴口罩。

世卫组织表示，患有发展障碍、残疾或其他健康问题的儿童，无论何种年龄，都不应强制其佩戴口罩，医生、家长和老师等应在仔细分析个人具体情况后再做决定。患有严重认知和呼吸障碍，对于口罩的耐受存在困难的儿童，无论在何种情况下都不应强制要求佩戴。

世卫组织指出，部分因残疾或特殊情况无法佩戴口罩的儿童，以及在口语课等教师必须看到儿童嘴型的特殊情况下，可考虑选择防护面屏等作为口罩的替代用品，面屏应能够覆盖整个面部，包裹面部两侧，并延伸至下巴以下，佩戴时应注意安全，避免面屏碎裂导致面部或眼部受伤。

儿童应佩戴何种口罩？世卫组织指出，原则上建议健康儿童佩戴非医用口罩或织物口罩，这些口罩能够防止儿童从其他人员那里感染病毒。提供口罩的成年人须确保口罩尺寸正确，能够完全遮盖儿童的口鼻和下巴。患有囊性纤维化等遗传病、癌症或免疫抑制的儿童应在咨询医生的前提下佩戴医用口罩。

世卫组织同时表示，儿童在从事运动或身体活动，如跑步、跳跃以及玩耍时不应佩戴口罩，以免影响呼吸。在组织儿童参加上述活动时，应积极引导儿童采取其他重要的公共卫生防疫措施，如保持至少1米的社交距离，减少共同玩耍的儿童数量，以及提供和鼓励使用手部清洁用品和设施等。

(责编：于洋、燕勐)