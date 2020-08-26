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中欧班列再到米兰

2020年08月26日08:16  来源：人民网-国际频道
 

人民网罗马8月26日电（记者 叶琦）8月24日，随着汽笛声响，中欧班列“长安号”防疫物资专列抵达米兰。专列承载着45个集装箱的物资，承载着友谊和希望，自古丝绸之路起点西安一路驶来。

中欧班列“长安号”具有时效快、分段运输、转运环节少等特点， 5月下旬起实现西安—米兰线的常态化运营，每周发出一列班列，不定期增发专列。途径哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、波兰和德国等，最终抵达意大利米兰，单程耗时约12天。班列重箱率近100%，运来的是抗疫物资及其他货物，运走的货物还包括意大利“名片”之一的法拉利品牌汽车等。

去年7月“长安号”开进米兰，开启了西安与米兰合作的新阶段。今年新冠疫情冲击全球，跨国运输受到很大影响，全球航空和海运出现不同程度的停运、减运。在物流不畅、贸易萎缩的背景下，中欧班列逆势增长凸显安全高效的优势，成为陆路运输通道上的“钢铁驼队”，成为丝路沿线守望相助、共同抗疫的“生命线”。今年上半年，中欧班列累计开行5122列，同比增长36%，运送货物总量达到46.1万标箱，同比增长41%。。

中意友好源远流长，发展互补互利，合作方兴未艾。中国是意大利在亚洲的第一大贸易伙伴，意大利是中国在欧盟的第五大贸易伙伴。2019年，中意双边贸易额达549亿美元。很多“意大利制造”深受中国消费者喜爱。中欧班列提供便捷的物流运输，推动国际供应链通畅，促进民生“需求链”衔接，深化“健康丝路”合作和“一带一路”合作，造福两国更多人民。

(责编：于洋、燕勐)
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