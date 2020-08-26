新华社华盛顿8月24日电（国际观察）从共和党大会看特朗普竞选策略

新华社记者徐剑梅 孙丁 邓仙来

在24日开幕的共和党全国代表大会上，美国总统特朗普继2016年大选后再度获得共和党总统候选人提名。此前一天，共和党全国委员会发表声明说，今年共和党将沿用4年前大选时的竞选纲领，“继续热情支持总统（特朗普）的‘美国优先’议程”。

分析人士指出，从共和党大会首日情况看，渲染对民主党总统候选人拜登当选的“可怕”前景成为今年特朗普竞选的重要策略。尽管当前特朗普民调支持率落后，但基本盘稳定，且距离投票尚有时日，谁能入主白宫还未可知。

全面造势

每逢大选年召开的两党大会，主要功能就是为本党总统候选人全面造势，以提振其选情。从日程看，今年共和党大会将这一功能发挥到新高度，打破了若干传统：为期4天的大会上，特朗普一反总统候选人最后发声的惯例，每天都露面讲话；闭幕夜选择在白宫发表接受连任提名的演讲。一些美国媒体把今年共和党大会称为“特朗普秀场”。

获得连任提名之际，特朗普在多家全国民调中处于不利地位。美联社24日公布的两党大会之前进行的民调显示，美国选民对特朗普疫情应对的支持率降至31%，较3月疫情在美国刚暴发时下降13个百分点，特朗普总体支持率也从3月的43%降至35%。在选情落后的情况下，共和党大会被认为是特朗普重整旗鼓、“矫正选情”的重要机会。

一个值得注意的现象是，前后脚举行的两党大会，都在致力于为本党总统候选人立“人设”的同时，试图激发美国选民的愤怒和恐惧。此前一周的民主党全国代表大会上，拜登形容当前特朗普治下的美国处于“黑暗季”。而共和党在其全国大会首日也着力渲染如果拜登当选美国将出现的“可怕”图景。特朗普在获得提名后的讲话中说，拜登假如当选，将提高税收，加强监管，任命激进的联邦最高法院大法官。

此间观察家认为，把坚持以温和派形象示人的拜登塑造成“激进左翼的傀儡”，已成为特朗普团队的重要竞选策略之一。达特茅斯学院政治学者肖恩·韦斯特伍德说，拜登寻找对特朗普感到愤怒的人，而特朗普寻找愤怒的中产阶级白人，如今的候选人“专注于把愤怒转化为自己的优势”。

选情未稳

和2016年大选相比，特朗普除拥有更多竞选资源和身为现任总统的执政优势，还拥有相对稳定的党内高支持率，支持者涵盖从以国会共和党人为代表的建制派到共和党草根选民。4年前的共和党大会上，共和党建制派和温和派对特朗普的疑虑、疏离和排斥历历可见，但如今的共和党被美国舆论认为已“特朗普化”。

分析人士指出，民主党“大帐篷”之下呈现的是利益和理念的多元化，各类人群出于击败特朗普的共同目标而团结在拜登身后，民主党大会的造势重“人设”而轻政策。相形之下，共和党选民对特朗普的支持主要基于其政策议程，党内支持率保持稳定。但与此同时，共和党内温和派被边缘化，包容性被削弱，这也催生了今年大选中一个引人注目的现象——部分共和党政治人物公开为拜登助选。

民主党大会期间，新华社记者在美国多地采访普通选民，发现民主党选民往往因疫情对特朗普看法更趋负面，却少有支持特朗普的共和党人因疫情而改变看法。福克斯新闻台今年5月的民调分析指出，自特朗普2017年1月入主白宫以来，两党选民对他的看法呈现“非爱即憎”的两极化且变动相当小。

纽约市立大学政治学副教授布赖恩·阿伯认为，特朗普支持率之所以如此稳定，首先是因为美国政治光谱的两极分化——民主党和共和党的理念分歧越来越大。多名美国选民在接受新华社记者采访时感叹，和2016年大选相比，今年大选的社会分歧更明显，两党选民对立情绪似乎更严重。

美国538民调网站24日的分析指出，尽管数月来拜登在民调中稳定领先，且共和党大会召开之际，特朗普和以往谋求连任的美国总统相比在同期民调中落后最多，但两党大会历来是总统竞选的“不稳定时期”，从现在到大选投票日，特朗普仍有缩小差距的时间，更何况美国的选举人团制度还给予总统候选人即使全国普选票少于对手也能入主白宫的机会。

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