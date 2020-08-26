新华社圣地亚哥8月24日电 通讯：用诗歌架起交流的桥梁——智利推出“中国当代诗歌专刊”纪念中智建交50周年

新华社记者尹南 张笑然

“如果我今晚在智利打一口井穿过深井就能回到中国”，这是中国诗人周瑟瑟2017年7月访问智利时创作的诗歌《世界尽头》中的诗句。

这首诗与莫言、吉狄马加、胡弦等其他19位中国当代诗人、作家的诗歌作品一同被收录到智利诗歌杂志《笔记本》8月份推出的“中国当代诗歌专刊”中。专刊中既有诺贝尔文学奖得主莫言的作品，也收录了中国文坛新秀的作品，目的是让拉美读者了解中国诗歌的最新创作情况。专刊还选取了8位女诗人的作品，希望向智利读者展示中国女性在诗歌创作中不可或缺的地位。

《笔记本》由巴勃罗·聂鲁达基金会主办，是拉美地区发行量最大的诗歌杂志。“中国当代诗歌专刊”封面选取了智利诗人、诺贝尔文学奖得主聂鲁达20世纪50年代在中国长城拍摄的一张照片，诗歌则以中文和西班牙文双语呈现。

聂鲁达基金会主席劳尔·布尔内斯·卡尔德龙在专刊前言中说，1970年智利同中国建交，成为第一个与新中国建交的南美国家，《笔记本》杂志以推出专刊的形式纪念智中建交50周年。建交之前，聂鲁达曾多次到访中国，与中国著名诗人艾青结下深厚友谊，并推进了智中两国政治联系和各项交流。

《笔记本》杂志主编、智利青年诗人塔米姆·毛伦对新华社记者说，智利和其他拉美国家对中国的古代诗歌有所了解，但对中国当代诗人和诗歌作品知之甚少。“中国当代有许多优秀的诗人和诗作，我们想通过这本专刊拉进智中两国距离，希望这只是两国更多当代文学交流的第一步。”

毛伦说，专刊获得了积极反响。很多诗人表示，这本刊物给他们带来了惊喜。他希望中国诗人能在智利收获更多知音，希望他们的作品能更广泛地在西班牙语世界传播。

北京语言大学教师、智利大学文学客座教授孙新堂承担了这本诗歌专刊的全部选编和翻译工作。孙新堂在专刊前言中写道：“专刊是跟随聂鲁达和艾青的脚步进行中拉诗歌交流的最佳途径，假如聂鲁达本人在世，定会乐见这一成果。”

孙新堂说，智利诞生了聂鲁达、米斯特拉尔等伟大诗人，很多智利诗人写过关于中国的作品，这本专刊也收录了中国诗人描述智利之旅和拉美之旅的诗歌。“从这个意义上来说，这是非常好的交流，不仅是文学上的，也是情感上的交流。中国诗人在这片遥远土地上的所思所想，很值得传达给智利读者。”

孙新堂说，中国和智利都是文学大国，都有着深厚的文学传统，尤其是深厚的诗歌传统，双方应该通过诗歌的翻译、出版和交流进行更多沟通。

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