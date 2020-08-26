综合消息：中东地区新冠疫情持续 海湾国家保持低病亡率

新华社科威特城8月24日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区新冠疫情仍在蔓延，各国积极采取措施防控疫情。海湾地区多个国家自疫情出现以来感染人数较多，但一直保持低病亡率。

自疫情出现以来，海湾六国新冠病亡率一直维持较低水平，除沙特阿拉伯外，其他5个国家均未超过1%。截至24日，沙特累计确诊308654例，累计死亡3691例；卡塔尔累计确诊117266例，累计死亡194例；巴林累计确诊49719例，累计死亡185例；阿联酋累计确诊67282例，累计死亡376例；科威特累计确诊80960例，累计死亡518例；阿曼累计确诊84509例，累计死亡637例。

卡塔尔卫生部24日说，该国哈马德医院正在实施一项帮助感染新冠病毒的母亲以自然方式喂养婴儿的行动。该行动旨在以医疗方式使感染新冠病毒的母亲安全地以母乳喂养婴儿，而不必担心婴儿被传染，目前已取得积极成果。

阿联酋防疫部门24日表示，将根据疫情发展情况，在感染率较高区域实施局部封闭隔离消毒措施。已经开放的店铺和商场可能重新关闭，全城宵禁消毒措施也可能重新实施。

伊拉克卫生部24日说，当天新增确诊病例3644例，累计确诊207985例，累计死亡6519例，累计治愈150389例。伊卫生部当天表示，伊拉克使用治愈患者恢复期血浆疗法治疗新冠取得成效，共计治愈了约1.5万名患者。

以色列卫生部24日公布的数据显示，以色列当天新增确诊病例1809例，累计确诊104472例，累计死亡847例，累计治愈81642例。以色列教育部和卫生部表示，该国新学年将于9月1日开始，根据教育部“安全学习”计划，低年级（1至4年级）将进行小班教学，中高年级（5至12年级）则侧重远程在线学习。在部分感染率较高的城市，教学将推迟恢复。

埃及卫生部24日晚说，全国新增新冠确诊病例138例，累计确诊97478例，累计治愈66817例，累计死亡5280例。埃及旅游和文物部长阿纳尼当天发表声明说，自7月1日埃及恢复国际航班以来，胡尔加达、沙姆沙伊赫和马特鲁等旅游胜地已累计接待超过12万名外国游客，仅发现一例新冠疑似病例。

还有一些国家24日更新的累计确诊病例数为：土耳其259692例，黎巴嫩13155例，摩洛哥53252例，阿尔及利亚41858例，巴勒斯坦25588例，苏丹12903例，突尼斯2893例，叙利亚2293例，约旦1639例。（执笔记者：王薇；参与记者：李碧念、王峰、尚昊、郑思远、苏小坡、涂一帆、黄灵、郑一晗、熊思浩、冀泽、陈霖、李良勇、陈斌杰、杨元勇、张淼、潘晓菁、马意翀）

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