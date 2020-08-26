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东盟经济部长会议聚焦疫情应对与经济复苏

2020年08月26日07:56  来源：新华网
 

（国际）（1）东盟经济部长会议聚焦疫情应对与经济复苏

这是8月25日在越南首都河内拍摄的第52届东盟经济部长会议现场。 新华社/越通社

新华社河内8月25日电 第52届东盟经济部长会议25日以视频方式召开，与会代表就应对新冠疫情、制定经济复苏计划和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判等展开讨论。

（国际）（2）东盟经济部长会议聚焦疫情应对与经济复苏

这是8月25日在越南首都河内拍摄的各国代表以视频方式参加第52届东盟经济部长会议。 新华社/越通社

据越通社报道，会议由东盟轮值主席国越南主持，东盟各国经济部长和东盟秘书长林玉辉等与会。与会代表就本地区新冠疫情和应对策略、制定东盟全面复苏计划、东盟与合作伙伴间经贸关系、越南担任东盟轮值主席国期间的经济计划进展，以及力争2020年年底前签署RCEP的谈判方向等展开讨论。会议审议通过了东盟数字一体化指数等方面的多份文件。

（国际）（3）东盟经济部长会议聚焦疫情应对与经济复苏

8月25日，在越南首都河内，越方代表参加第52届东盟经济部长会议。 新华社/越通社

越南工贸部部长陈俊英当天在接受媒体采访时表示，今年是非常特殊的一年，各方都面临新冠疫情对经济发展造成的影响，东盟各国有必要在供应链等方面采取措施，进一步增强经济韧性，提高应对新情况的能力。他说，越南的目标是继续努力推动今年在河内签署RCEP，同时进一步深化与潜在经贸伙伴的关系。

本届东盟经济部长会议及系列会议预计于30日闭幕。

(责编：艾雯、燕勐)
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