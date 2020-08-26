王毅谈此次欧洲之行要传递的四个信号

新华社罗马8月25日电 当地时间8月25日，国务委员兼外长王毅在罗马同意大利外长迪马约共同会见记者。有记者问此次访问欧洲的目的是什么，主要对外释放什么信息。

王毅表示，这次欧洲之行，是为继续同欧洲携手抗疫而来。今年以来，面对新冠疫情的蔓延肆虐，中欧之间相互帮助，成为国际抗疫合作的典范。中国是崇尚投桃报李的国家，中华民族有着扶危济困的传统。中方不会忘记欧洲在中国疫情严重时伸出援手，更不会在欧洲同样陷入困境时袖手旁观。当前，中国国内疫情已得到有效控制，作为地球村的一员，中方愿继续同各国分享抗疫经验，提供必要支持，帮助欧洲早日彻底战胜疫情。

这次欧洲之行，是为继续支持欧洲团结发展而来。一个团结、稳定、繁荣的欧洲不仅有利于欧洲，也有利于世界，这是中方一贯的明确立场，也是我们作出的战略判断。当前，受到疫情的影响，欧洲的发展面临着新的挑战。中方将以实际行动，坚定支持欧洲继续推进一体化进程。在欧洲团结发展的历史进程中，中方将始终是值得信赖的战略伙伴。

这次欧洲之行，是为继续巩固推动中欧关系而来。事实证明，中欧关系的发展在为双方人民带来巨大福祉的同时，也为世界的发展作出了重要贡献。当前，中欧关系的势头总体是好的，但同时也正在受到来自外部的各种挑拨甚至破坏。为此，双方应当从中欧双方共同利益出发，坚定信心、排除干扰、克服困难，保持中欧关系的健康稳定发展。

这次欧洲之行，是为继续维护世界和平发展而来。当前，世界各国不仅受到疫情冲击，更面临单边主义、保护主义以及冷战思维重新抬头等诸多威胁与挑战。作为全球两大文明和两大力量，中方愿同欧方加强沟通协作，以联合国成立75周年为契机，共同维护以多边主义为基石的现有国际体系，为人类历史继续朝着正确方向向前迈进作出应有贡献。

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