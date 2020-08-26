法国面临海豚种群保护难题

国际动物保护组织海洋守护者协会发布的最新报告称，今年8月，在法国西海岸发现大量死亡海豚。另据法国媒体报道，今年1—4月，法国西海岸比斯开湾也出现大量海豚搁浅死亡，数量多达1200只。隶属于法国国家科学研究中心的法国拉罗谢尔大学“远洋观察”机构指出，超过90%的搁浅海豚身上有渔船引擎或渔网造成的伤痕。渔民不加选择的捕捞方式是导致海豚大量死亡的重要原因。

据悉，近10年来，为了更快更多地得到渔获，法国渔业广泛采用了一些新手段、新工具，如深海拖网渔船、5—6米深的围网等，海豚往往沦为猎获物。海豚是哺乳动物，一旦受伤或受困，会因无法上浮呼吸而溺毙。

海豚在法国属于保护动物，捕捞、运输、杀害海豚等均是违法行为。法国政府规定，渔民误捕海豚须及时放生和上报，12米以上渔船必须配备声呐装置防止海豚靠近。相关科研机构、生态保护组织认为，近年来，法国海域的海豚死亡数量居高不下，说明以上措施不足以解决问题。

批评意见认为，目前针对渔民的规定缺乏监督机制，难以产生约束作用。12米以上的渔船不足法国渔船总数的1/3，一些小渔船仍处于监控盲区，捕获海豚的情况屡见不鲜，而那些被捕捞上来的海豚通常都会被渔民伤害。海洋守护者协会认为，数量庞大的渔船遍布数百平方公里海域，声波装置将海豚驱离觅食地，反而使海豚种群生存条件恶化。

今年7月，欧盟委员会对法国提出警告，要求法国政府在3个月内采取预防措施，解决相关问题，否则将予以处罚。欧盟委员会还将检视法国今年冬季捕鱼期的保护成果。

为回应各界批评、更好平衡海豚保护与渔业发展，法国正在探索解决方案。法国政府去年底制定了保护鲸类国家计划，法国海洋开发研究院正在牵头一项名为“里卡多”的新一代声呐装置研发项目，“远洋观察”机构也正在对海豚死亡率同渔船活动区域、渔网类型的相关性进行细化研究。非政府组织“法国自然环境”建议，必要时应采取可持续性措施，比如1—3月是海豚繁殖期，可对部分海域实施禁渔，加强对渔民的监督管理和追责，开展可持续渔业发展培训等。

54岁的渔民埃里克·盖涅克拥有6艘远洋渔船，他正在积极参与不同频率声呐装置的实验。他表示，渔民们近年来已经认识到环境保护的重要性，格外注意选择性捕鱼，这是此前从未有过的。“我有3个孙女，我不想让她们在海滩看到死去的海豚，也不想她们在未来再也看不见海豚。”

（本报巴黎8月25日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月26日 16 版）

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