人民网>>国际

研究发现，渔民不加选择的捕捞方式导致海豚大量死亡

法国面临海豚种群保护难题

本报驻法国记者  葛文博

2020年08月26日05:39  来源：人民网－人民日报
 

　　国际动物保护组织海洋守护者协会发布的最新报告称，今年8月，在法国西海岸发现大量死亡海豚。另据法国媒体报道，今年1—4月，法国西海岸比斯开湾也出现大量海豚搁浅死亡，数量多达1200只。隶属于法国国家科学研究中心的法国拉罗谢尔大学“远洋观察”机构指出，超过90%的搁浅海豚身上有渔船引擎或渔网造成的伤痕。渔民不加选择的捕捞方式是导致海豚大量死亡的重要原因。

　　据悉，近10年来，为了更快更多地得到渔获，法国渔业广泛采用了一些新手段、新工具，如深海拖网渔船、5—6米深的围网等，海豚往往沦为猎获物。海豚是哺乳动物，一旦受伤或受困，会因无法上浮呼吸而溺毙。

　　海豚在法国属于保护动物，捕捞、运输、杀害海豚等均是违法行为。法国政府规定，渔民误捕海豚须及时放生和上报，12米以上渔船必须配备声呐装置防止海豚靠近。相关科研机构、生态保护组织认为，近年来，法国海域的海豚死亡数量居高不下，说明以上措施不足以解决问题。

　　批评意见认为，目前针对渔民的规定缺乏监督机制，难以产生约束作用。12米以上的渔船不足法国渔船总数的1/3，一些小渔船仍处于监控盲区，捕获海豚的情况屡见不鲜，而那些被捕捞上来的海豚通常都会被渔民伤害。海洋守护者协会认为，数量庞大的渔船遍布数百平方公里海域，声波装置将海豚驱离觅食地，反而使海豚种群生存条件恶化。

　　今年7月，欧盟委员会对法国提出警告，要求法国政府在3个月内采取预防措施，解决相关问题，否则将予以处罚。欧盟委员会还将检视法国今年冬季捕鱼期的保护成果。

　　为回应各界批评、更好平衡海豚保护与渔业发展，法国正在探索解决方案。法国政府去年底制定了保护鲸类国家计划，法国海洋开发研究院正在牵头一项名为“里卡多”的新一代声呐装置研发项目，“远洋观察”机构也正在对海豚死亡率同渔船活动区域、渔网类型的相关性进行细化研究。非政府组织“法国自然环境”建议，必要时应采取可持续性措施，比如1—3月是海豚繁殖期，可对部分海域实施禁渔，加强对渔民的监督管理和追责，开展可持续渔业发展培训等。

　　54岁的渔民埃里克·盖涅克拥有6艘远洋渔船，他正在积极参与不同频率声呐装置的实验。他表示，渔民们近年来已经认识到环境保护的重要性，格外注意选择性捕鱼，这是此前从未有过的。“我有3个孙女，我不想让她们在海滩看到死去的海豚，也不想她们在未来再也看不见海豚。”

　　（本报巴黎8月25日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年08月26日 16 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved