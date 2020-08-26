美国枪支暴力事件增多

当地时间8月23日，美国威斯康星州基诺沙市一名非洲裔男子遭警察枪击，引发市民大规模抗议。事件发生后，威斯康星州政府已经对基诺沙市实行紧急宵禁，并宣布召集国民警卫队协助当地警察执法。与此同时，在俄勒冈州波特兰、威斯康星州麦迪逊和伊利诺伊州芝加哥等城市，有示威者呼吁民众参加集会，抗议警察针对少数族裔的枪支暴力行为。

据《纽约时报》报道，当时非洲裔男子布莱克正试图介入两名女子之间的争吵，随后的视频片段显示，3名警察用枪口指着布莱克走近一辆汽车，当布莱克打开车门准备坐下时，一名警察抓住他的衣服并向其开火。视频中可以听见7次枪击声和目击者的叫喊声。事发后布莱克被送往医院抢救，经过手术后情况稳定。

美国广播公司报道说，这只是当前发生在全美各地众多枪击案中的一起，“纽约刚刚度过了一个充满暴力的周末”。8月21日至22日，纽约全市至少发生35起枪击案，多达46人中枪，至少5人丧生，其中包括一名有3个孩子的年轻母亲。此前一周，仅在15日至16日这个周末，纽约发生了至少32起枪击案，超过40人遭枪击。截至今年8月24日，纽约市的枪击案数量比去年同期增加了350起，遭枪击身亡的人数比去年多70人。纽约市布鲁克林区区长亚当斯表示，枪支暴力问题已经失控。

在芝加哥、辛辛那提等城市，近期也发生了多起枪击事件。据美国有线电视新闻网报道，在8月14日和15日，芝加哥有近30人遭到枪击，其中3人死亡。伤者中包括3名未成年人。此前，在7月4日美国独立日那个周末，芝加哥有87人因枪击受伤、17人死亡，死者中包括两名儿童。

美国无党派智库刑事司法委员会的最新数据显示，今年5月到6月，美国20个主要城市的凶杀案增加了37%，其中芝加哥、费城和密尔沃基增幅最大。据美国枪支暴力档案网统计，截至8月25日，全美今年死于枪支暴力的人数已达27358人。美国有线电视新闻网认为，疫情导致的大规模失业以及非洲裔男子弗洛伊德之死导致的大规模抗议活动，都是美国社会枪击案增加的诱因。

美国今年枪支销量比往年增多也是枪击案增多的原因之一。美国智库布鲁金斯学会日前在一份报告中指出，自3月以来美国售出的枪支比去年同期多了近300万支，其中6月份美国枪支交易增长尤为迅速。报告认为，失业问题和反种族歧视示威的蔓延，导致人们普遍缺乏安全感，助长了枪支销售。

哈佛大学肯尼迪政府学院的高级研究员阿卜特撰文指出，根据联邦政府提供的数据，美国每年约1/4的涉枪凶杀案发生在仅占美国人口1.5%的社区内，这些地方的特征是严重的贫困、低水平的教育和种族隔离。城市贫困是造成城市暴力的关键因素，这些地方的暴力犯罪与警察的暴力和歧视性执法相伴而生。约翰·杰伊刑事司法学院研究人员肯尼迪认为，解决枪支暴力需要政府进行大规模干预，包括消除社会不平等、种族主义、贫困等诸多问题。

（本报华盛顿8月25日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月26日 16 版）

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