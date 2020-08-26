海湾国家加快实现能源多样化

阿拉伯联合酋长国日前宣布，本月初投入运营的巴拉卡核电站1号核反应堆机组已并网发电成功。阿联酋由此成为首个使用核电的阿拉伯国家。巴拉卡核电站全部4个反应堆投入运营后，可满足该国1/4的用电需求，每年有望减少2100万吨碳排放。中东媒体指出，这是海湾国家积极推动能源转型的一个缩影。

巴拉卡核电站2012年开始建设，耗资244亿美元，总装机容量达5600兆瓦。今年2月，阿联酋核能监管机构向1号核反应堆机组发放运营执照。阿联酋《国民报》网站报道称，2010年以来，阿联酋累计邀请并接待了包括国际原子能机构在内的40多个国际组织考察团，并对核电站进行超过280次检查。

由于油气资源丰富，天然气发电一度占据阿联酋总电力来源的97%。为摆脱能源结构过于单一的局面，阿联酋政府“2021年愿景”提出实现能源多样化，减少化石燃料使用的目标。阿联酋“2050年能源战略”进一步指出，到2050年，清洁能源在能源结构中的占比要从目前的25%提高至50%，其中核能占比为6%。在上述规划中，核能虽然占比较少，但也是转型过渡期的重要能源来源。

与阿联酋能源结构相似的沙特、卡塔尔、科威特、巴林和阿曼等海湾国家，近年来也都纷纷加大对太阳能、风能、核能等清洁能源开发和利用力度，制定了提升清洁能源占比的规划。沙特“2030年愿景”提出要发展清洁、安全和可负担的能源，计划在2030年前实现可再生能源发电量达到60吉瓦；阿曼计划在2025年前实现可再生能源发电量占比10%，科威特规划到2030年实现15%的可再生能源应用比例，巴林正在制定激励政策，以降低工业用户使用光伏太阳能的成本。

为实现上述目标，海湾国家一直积极布局相关项目。阿联酋水电公司近日宣布，已完成全球最大的单体光伏电站——阿布扎比托夫拉光伏发电项目的招标工作，项目建成运营后将满足约16万户家庭的用电需求。沙特目前正在该国西北部杜马占达建设中东地区最大风力发电厂，预计于2022年一季度投入运营。卡塔尔首座非化石燃料充电站今年初签署建设合同，将于2022年世界杯前建成并全部投产发电，届时可满足卡塔尔峰值电力需求的10%。国际可再生能源署的数据表明，如果海湾合作委员会成员国均实现其可再生能源计划，到2030年将累计节省760亿美元的成本，并创造超过20万个工作岗位。

沙特能源大臣萨勒曼表示，发展清洁能源有助于减少对石油资源的依赖，降低能源生产成本，提升海湾国家的竞争力，未来还可以将剩余的电力向外出口。阿联酋国民银行大宗商品分析师贝尔认为，海湾及中东国家人口增长速度远超全球其他地区，大力发展清洁能源对区域内国家实现经济和能源转型、满足各国需求具有重要意义。

（本报开罗8月25日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月26日 16 版）

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