同唱一首励志老歌（全球抗疫进行时）

“我将抗争到底，继续前行。我将承受住打击，永不放弃……”在抗击新冠肺炎疫情期间，一首西班牙语励志老歌《抗争到底》从西班牙漂洋过海传唱到了拉美，激昂高亢的旋律和铿锵有力的歌词将隔离在家的西语国家人民的心紧紧联系在了一起。

这首歌最先由西班牙乐队“动态二重奏”演绎，收录在其1988年的专辑中，并作为西班牙著名导演阿莫多瓦执导电影的配乐为大众熟知，被多国艺术家和民众多次翻唱。

疫情期间，西班牙的50名音乐人隔空演绎了这首歌的新版本，它逐渐成为居家隔离期间西班牙普通民众在阳台上传唱的抗疫歌曲。不久前，墨西哥的30名音乐人也以“云演绎”的形式掀起了这首歌在拉美国家的传唱热潮，演出视频获得了上千万次观看和20万以上的点赞。据墨西哥当地媒体报道，这首歌获得的全部收入将捐献给墨西哥城收治新冠肺炎患者的临时医院，帮助缓解当地卫生系统的压力。

《抗争到底》这首歌由西班牙记者兼词作家卡洛斯·托罗填词。“词的创作灵感源于‘抗争到底，争取胜利’的信念，这首歌其实已不属于我一个人，而是属于所有正遭遇逆境的人们。”卡洛斯·托罗说，这首歌能给很多人带来希望，让他感到无比欣慰。

“美妙的音乐让人陶醉，人们能从音乐中找到一切力量源泉。”西班牙和墨西哥音乐人分别演绎这首歌曲的视频在网络上获得无数西语国家观众的共鸣，甚至出现了将西班牙和墨西哥两个版本混剪在一起的版本。来自阿根廷的苏珊娜说：“要变得坚强，每次摔倒，轻轻爬起来就好。”一名来自智利的网友说：“不管我们是谁，来自哪里，不论是何种肤色，贫穷或是富贵，我们都将紧紧相拥，齐唱同一首歌，终将战胜困难！”还有一名西班牙观众表示，“墨西哥和西班牙尽管远隔重洋，但是我们的心永远在一起”。

来自秘鲁、厄瓜多尔、玻利维亚等拉美国家的众多网友都将这首歌单曲循环，并感叹简单的一首歌在西语国家之间引起了如此大的共鸣。网友们认为，这首歌向大众传递了希望，表达大家团结起来、共同抗疫、让世界重归安宁的美好愿望。

（本报墨西哥城8月25日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月26日 16 版）

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