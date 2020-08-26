土希海上争端不断升级（国际视点）

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土耳其与希腊在东地中海油气资源开发问题上的分歧由来已久，最近这一矛盾有激化趋势。分析认为，尽管目前土耳其和希腊都面临很大国内压力，但局势进一步升级不符合相关各方利益，解决东地中海油气争端仍需要通过对话途径。

近期，土耳其与希腊、塞浦路斯围绕东地中海油气资源开发问题争端不断，土希两国间的博弈尤其激烈。8月25日，德国外长马斯启程前往希腊和土耳其进行斡旋。马斯当天发表声明说，解决东地中海的天然气资源争端，只能以国际法和坦诚对话为基础。紧张局势的继续升级将损害各方利益，希土双方应采取措施缓和局势，展开直接对话。

双方矛盾持续加剧

8月18日起，土耳其“亚武兹”号油气钻探船赴东地中海塞浦路斯西南海域作业。这是本月以来土耳其第二次派船前往与希腊和塞浦路斯有争议的海域作业，引起希腊方面强烈不满。

为强调其专属经济区主张，土耳其近年来多次派遣勘探船进入东地中海部分海域。据报道，今年7月，土耳其“奥鲁奇·雷伊斯”号科考船前往该海域进行地质勘探活动，希腊指责土耳其“侵占其大陆架”。作为回应，希腊海军在爱琴海严密部署，空军宣布进入戒备状态。据欧洲媒体报道，一艘希腊军舰和一艘土耳其军舰8月中旬在地中海东部对峙时险些相撞，地区局势一度剑拔弩张。

8月初，希腊与埃及签署海上边界协议，其中包含涉及设立海上专属经济区的内容。埃及议会18日批准了该协议。对此，土耳其方面表示强烈不满，认为“协议涉及区域位于土耳其大陆架内”，因而“不具备法律效力”，土耳其将不允许别国在该地区进行任何活动。

目前双方均无意退让。土耳其总统埃尔多安在多个场合表示，土不会在东地中海问题上让步，土方勘探船将继续执行任务，任何攻击土方勘探船的行为都将付出沉重代价。希腊总理米佐塔基斯则强调，希腊“不能被勒索”，也不容忍任何挑衅行为。

希腊外长登迪亚斯近日访问塞浦路斯，双方同意在8月底举行的欧盟外长非正式会议上，提交有关土希大陆架和塞浦路斯专属经济区勘探的议题，并要求欧盟作出反应。两国外长表示，可以根据相关国际法同土进行海上权益谈判，但需防止土方造成“既成事实”，双方将根据土耳其的行为采取下一步行动。

现实纠葛由来已久

土耳其与希腊在地中海有关岛屿归属及领空领海划分问题上长期存在争议。土希历史问题与现实海洋划界争端相互交织。

当前，爱琴海多数岛屿属于希腊。此前，希腊和土耳其都宣布过6海里的领海主张。之后，希腊加入《联合国海洋法公约》，根据公约规定要求获得12海里领海，引起土耳其反对。

土希海上划界问题成为影响两国关系的一大障碍。此外，在地中海有关岛屿归属及领空领海划分问题上，两国也摩擦不断。1996年，两国曾因爱琴海伊米亚岛（土耳其称“卡尔达克岛”）主权归属问题一度处于战争边缘。随着地中海天然气勘探持续深入，两国在海上的争端不断升级。

2019年1月，埃及、以色列、塞浦路斯、希腊、意大利、约旦和巴勒斯坦设立东地中海天然气论坛，旨在建立区域天然气市场，优化相关资源开发与利用。欧洲媒体报道称，法国也正在寻求加入该论坛，美国是论坛的观察员，土耳其则被排除在论坛之外，引起土方猜忌。

2019年6月，土耳其先后派遣两艘钻探船，前往塞浦路斯附近地中海海域。同年11月，土耳其与利比亚民族团结政府签署地中海“海事管辖权”谅解备忘录，以寻求在地中海东部获得更大面积的专属经济区，遭到希腊、塞浦路斯和埃及的强烈反对。

英国《经济学人》杂志分析称，土希两国在海洋天然气上的争端只是东地中海地区在能源、安全和意识形态领域争端不断升级的一部分，同利比亚问题等地区热点问题相互交错。

欧洲布鲁盖尔研究所高级研究员迈克尔·利认为，东地中海海域天然气开发问题加大了地缘政治冲突，有关各方在利比亚的博弈也受这种矛盾的影响。在这一背景下，土耳其与希腊解决海洋划界和油气争端面临巨大挑战。

仍需通过对话途径

针对不断升级的局势，欧盟、德国、法国等多方呼吁土耳其和希腊通过对话和谈判化解分歧、缓和局势。

8月20日，法国总统马克龙与德国总理默克尔在法国南部举行会晤时表示，法德将与希腊和塞浦路斯团结一致，希望“维护该地区稳定，确保国际法得到尊重，并避免局势升级”。

此前一天，欧盟领导人召开视频会议，在重申对希腊和塞浦路斯“充分支持”的同时，对东地中海局势升级表示关切，强调迫切需要采取降温措施。据《欧洲动态》网站报道，德国、西班牙、意大利、匈牙利等国主张对土耳其开展审慎外交行动，缓和土希矛盾。作为欧盟轮值主席国，德国对土耳其在东地中海勘探天然气行动持批评态度，称这一行为进一步损害了土耳其与欧盟的关系。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利不久前访问希腊、塞浦路斯和土耳其三国，敦促有关各方通过对话管控分歧。

关于欧盟是否能发挥调停作用，《经济学人》杂志评论称，欧盟曾批评土耳其在争议海域进行“未经授权的勘探活动”，并威胁对土耳其进行制裁。然而，欧盟在地中海并没有强大的军事存在，欧盟内部对土耳其的立场也不尽一致，其调停作用是否有效仍待观察。

事实上，土希双方对协商解决也持开放态度。埃尔多安多次向希腊等方面表示，东地中海争端问题只能在谈判桌上解决，只要对方存有意愿，土将立即启动谈判进程。米佐塔基斯近日也呼吁土耳其“让理智占上风，这样或许可以诚心诚意地重启对话”。

舆论普遍认为，土希两国都承受不起争端持续升级的代价，但达成妥协并非易事，当务之急是缓和局势，停止在争议海域的活动。

（本报布鲁塞尔、安卡拉8月25日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月26日 16 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)