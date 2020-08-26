肮脏的“清洁网络”图谋（钟声）

美国一些政客妄图拉下“科技铁幕”的逆动越来越嚣张，其危害性值得高度警惕

近日，美国国务卿蓬佩奥借口所谓“国家安全”“数据安全”，四处游说兜售其名为“清洁网络”的计划，企图胁迫一些国家拼凑所谓“清洁国家联盟”，合伙打压中国高技术企业。这种丝毫不加掩饰的霸道与霸凌行径，既破坏了公平的国际贸易规则，又损害了自由的全球市场环境，受到国际舆论普遍谴责。可以肯定的是，面对美方不断升级的对华科技战，中方将继续采取必要措施维护中国企业正当合法权益。

若论“清洁网络”，浑身污迹的美方最应该清洁一下自己。美国《华尔街日报》近日曝光，一家与美国国防和情报界联系密切的美国公司，把超过500款软件中的数亿用户位置信息传递给美国军方。国际社会看得清楚，干这种事的美国企业绝非只此一家。从“斯诺登事件”“维基解密”等网络安全事件，到“棱镜门”“方程式组织”“梯队系统”等网络间谍活动，大量铁一般的事实证明，美国才是网络攻击的最大黑手和全球网络安全的最大威胁。正是出于对美国“监视”的担忧，欧洲法院上月判决欧盟与美国达成的用于跨大西洋传输个人数据的《欧美隐私盾牌》协定无效。欧洲法院强调，美国的国内法认为有关美国国家安全利益和执法等方面的要求具有优先性，可能因此访问有关数据，这不满足有关数据在美国受到“与欧盟基本等同”保护的标准。

美国司法部长巴尔最近公开挑明针对中国的图谋——“自19世纪末以来，我们的发展机遇、经济增长、国家繁荣都源自我们在技术上处于领先地位；中国想成为未来可主导经济的技术领导者，这将威胁到我们子孙后代的经济发展，以及美国是否能继续成为世界的技术领袖。”说穿了，美方妄图打造所谓“清洁国家联盟”，就是以“清洁”之名行“清洗”之实。美方无法接受中国高技术企业日益成为行业领先者，因而在全球范围内不择手段地疯狂围堵中国企业，其目的就是要维护自身的科技垄断地位，剥夺其他国家企业的正当发展权利。

美国一些政客肮脏的“清洁网络”图谋，就是把霸权野心赤裸裸画在自己脸上的拙劣表演。国际舆论对此颇为愤慨。“美国国务院所谓‘清洁网络’计划就是一个没有中国的互联网，这一举措异常荒谬。”美国调查新闻网站“拦截者”刊发的文章一针见血。俄罗斯媒体文章严斥“美国对中国玩起非常肮脏和狡猾的游戏”，是“国际实践中的危险先例”。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃直言美方违反国际规则、意欲吞并中国企业的图谋极度厚颜无耻，呼吁国际组织和维权机构对美方的恶劣行径作出反应、讨个公道。

连日来，美国企业与学者纷纷对美方相关做法提出批评和质疑，认为美方此举最终将使美国自身利益受损。苹果、福特、沃尔玛、迪士尼等10多家美国大型跨国企业对美国政府提出的针对微信的行政令表示担忧，称这一行政令可能涉及的范围以及产生的影响会削弱这些美国公司在世界第二大经济体的竞争力。美国加州州立大学萨克拉门托分校教授詹姆斯·雷指出，蓬佩奥推出的“清洁网络”计划严重违反国际规则和惯例，“终将事与愿违，进一步削弱美国经济竞争力，影响经济复苏”。

美国一些政客妄图拉下“科技铁幕”的逆动越来越嚣张，其危害性值得高度警惕。国际观察人士指出，美国一些政客意欲让历史垃圾堆中的“法西斯主义”“麦卡锡主义”死灰复燃！必须强调，历史的时针不能任由美国一些政客肆意回拨，悖潮流、逆大势的唯一后果只能是严重损害美国形象、不断制造信任“赤字”，最终搬起石头砸了自己的脚。

《 人民日报 》（ 2020年08月26日 03 版）

(责编：岳弘彬)