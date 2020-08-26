中国助推全球产业链供应链稳定畅通

8月24日，在河北省邢台市平乡县一家自行车企业生产车间，员工在加紧生产出口订单。

柴更利摄（影像中国）

当前，新冠肺炎疫情在全球继续蔓延，世界经济低迷，国际贸易和投资大幅萎缩，产业链供应链循环受阻。国际社会认为，中国在疫情防控常态化背景下，全面推进复工复产，经济稳步恢复，经济结构持续优化，产业链供应链现代化水平不断提升，为稳定畅通全球产业链供应链、推动世界经济复苏作出积极贡献。

“为加强国际抗疫合作、促进经济恢复提供支撑”

中国拥有世界上规模最大、门类最全、配套最完备的制造业体系，在全球产业链供应链中具有重要地位。当前，中国不断优化产业链发展环境，推动建立全球产业链供应链应急协调和管理机制，助力各国经济恢复。

德国知名中国问题专家弗兰克·泽林日前在德国之声电台网站发表文章称，抗击疫情会促使全球供应链朝着更多样化的方向发展。中国持续扩大内需，加上亚洲的人口红利，意味着需要中国供应更多产品。中国在电子、汽车制造、机械制造和化工行业等领域处于领先地位。作为全球最大的生产基地和销售市场，中国在全球供应链中的重要性未来几年还会持续增加。

美国消费者新闻与商业频道网站援引安迈顾问有限公司董事总经理林穆的观点称，中国拥有全世界配套最完备的产业体系，劳动力成熟度高、人才储备强大，能提供很有吸引力的整体供应链解决方案。后疫情时代，出于市场考量等，相信更多跨国企业会扩大在华市场。

新加坡《联合早报》的报道称，中国有完整的供应链和众多的技术工人，中国制造的中高端产品性价比具有竞争力。

英国广播公司的文章援引全球供应链解决方案提供商启迈近日公布的一项调查数据，87%的受访美国公司表示，中国大陆依然是其重要供应来源地。调查指出，“中国政府为各国企业在华发展提供政策保障，为加强国际抗疫合作、促进经济恢复提供支撑。”

“让在华跨国公司受益，更增强了继续布局中国的信心”

中国在严格做好疫情防控的基础上，克服各种困难，加大复工复产力度，物流、运输、海关等多方合力保障供应链畅通运转。

“一个齿轮停摆，整个链条都会受影响。”意大利AGI通讯社报道称，中国着力保持产业链供应链稳定和完整，主动参与全球产业链重塑，“中国维护全球产业链供应链稳定的作用不可替代”。

南非《金融管理》杂志援引南非金山大学经济与商业学院院长詹尼·罗素的分析称，中国连续多年是非洲最大贸易伙伴国。许多非洲经济体与中国合作密切，呈现联动效应。中国日前提出一系列稳外贸稳外资政策措施，有利于营造良好的营商环境，让外贸企业更好参与国际产业链，实现双循环的良性互动。他指出，得益于中国加快恢复生产生活秩序，市场显示出极大的韧性和潜力，以汽车制造业为主的南非工业也从中受益并逐渐恢复。

法国《费加罗报》网站发表题为《汽车行业，希望来自中国》的文章称，“中国是第一个重启并接近正常经济活动的国家。可以认为，这种经济活动的重启宣告着全球范围内汽车销量的复苏”。文章援引北德意志银行汽车行业分析师弗兰克·施沃佩的总结说：“中国带来希望，指明走出危机之路。”

“中国强化内需对经济的有力支撑，推动消费与供给同步复苏。”意大利“财务运营”网站指出，目前中国的工业经济已基本恢复正常水平，诸如卡车运输量、发电量等关键活动指标，大多已回到2019年或更高水平；居民消费也出现强劲复苏，“这让在华跨国公司受益，更增强了继续布局中国的信心”。

“中国新兴行业快速发展将为经济复苏注入更多活力”

中国加快推进数字经济、智能制造、生命健康、新材料等战略性新兴产业，形成更多新的增长点、增长极，提高产业链供应链稳定性和现代化水平，培育新形势下参与国际合作和竞争新优势，中国经济发展为世界各国带来更多合作机遇。

意大利对外贸易委员会发布报告认为，2021年世界贸易复苏将主要由亚洲新兴经济体引领，中国在其中发挥的作用尤为重要。报告称，中国正加速推进电子商务和数字经济发展，中国的电子商务未来将继续保持高速增长。

“与中国的产业链合作升级不应该也不能被中断。”南非“非洲对话”网站撰文称，技术创新是经济增长的主要驱动力，非洲获得和运用5G等新技术对自身发展至关重要。在中国技术支持下，南非移动数据网络运营商Rain日前顺利发布非洲首个5G独立组网商用网络。

“后疫情时代，中国新兴行业快速发展将为经济复苏注入更多活力。”墨西哥《金融家报》称，中国将加快推进数字经济、智能制造等新兴产业发展，5G、人工智能和数据中心等新基建领域将获得巨大投资。

总部设在纽约的电子媒体JingDaily近日刊登文章《供应链的未来在中国》指出，数字化正在改写全球供应链规则。“中国很早就已开始推动产业链数字化，利用云计算、人工智能和大数据等新兴技术降低劳动成本、缩短生产周期，并推动着全球产业链数字化升级。”

（本报8月25日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月26日 03 版）

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