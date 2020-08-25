尼日利亚后疫情时代文化和旅游融合发展研修班在线开班  

图为中国文化和旅游部国际交流与合作局局长谢金英在研修班上讲话（姜宣 摄）

人民网阿布贾8月25日电（记者姜宣）24日，为应对新冠疫情下中国与非洲在文化和旅游领域面临的困难与挑战，受中国文化和旅游部委托，在我驻尼日利亚使馆推动下，中央文化和旅游管理干部学院承办的尼日利亚后疫情时代文化和旅游融合发展研修班在线开班。

尼日利亚新闻和文化部国际旅游司司长娜赖依表示，全球GDP有10%来自旅游业，新冠肺炎疫情暴发，旅游业受创最严重。此次研讨会非常及时，将加强尼中两国文化、旅游合作，促进双方建立有益联系，为两国恢复旅游业的恢复大有帮助。

中国文化和旅游部国际交流与合作局局长谢金英表示，中非友谊源远流长，文化旅游交流合作频繁。此次线上研修班为如何推动中尼文化旅游合作高质量发展搭建了平台，为中尼两国人心相通提供了交流契机。

据了解，今年，文化和旅游部将对非洲国家文化和旅游产业融合发展进行7-8期的专题培训，此次为首期，为期2周。培训班采用网络直播模式，以在线讲座与研讨为主要教学形式，来自尼新闻文化部、国家艺术和文化理事会、国家接待与旅游学院、国家文化政策学院、国家旅游开发总公司、青年旅游组织、联邦首都区艺术和文化局、国家移民局和旅游企业负责人及阿布贾大学研究学者等41名学员参加。

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