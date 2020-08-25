韩防疫部门：时刻准备启动第三阶段社交距离限制级别  

韩国首尔市一新冠肺炎检测中心。 裴埈基 摄

人民网首尔8月25日电（杨晓娜）据韩联社报道，截至当地时间8月25日零时，韩国新冠肺炎确诊病例较前日新增280例，累计1.7945万例。韩国疫情近日再度反弹，单日新增确诊患者数已连续12天维持三位数水平。其中，最高达到了397例。

今年2月下旬，新冠疫情在韩国首次大规模暴发。5月初起，以首尔市梨泰院地区为中心，疫情不断蔓延，小规模集体感染频发。8月初，韩国疫情反弹。自8月14日新增确诊病例破百后，不仅确诊人数连日攀升，感染范围也由宗教设施扩散至韩国各地学校、办公及休闲场所，政府机构、医疗机构也被波及。据悉，韩国防疫部门一度担心由此引发韩国新冠肺炎疫情的第二次大规模流行，已启动应急工作机制。

据韩联社报道，8月23日零时起，韩国全境开始执行第二阶段社交距离限制要求。随之，韩国全境休闲娱乐设施全面停止运营、海水浴场全部暂停开放。韩国防疫部门表示，8月24日零时起，韩国民众在室内外必须严格佩戴口罩，只有用餐时才可以暂时摘下。

韩国最高法院于8月21日起已于内部公告栏发文称，希望各位审判长积极配合防疫工作，自8月24日起，除紧急案件外，尽量推延两周审理。

韩联社还称，韩国各地院校已根据当地疫情严重程度，分别采取限制入校学生人数或全面开启云课堂等措施。

防疫部门强调，疫情扩散势头现阶段恐难以遏制。相关部门已严阵以待，随时准备将社交距离限制要求上调至第三阶段。

韩国总统文在寅8月24日表示，新冠疫情在韩国全境再度急剧扩散，比此前的大规模爆发更为严重。望大家齐心协力，将疫情控制于现阶段。否则，只能将社交距离限制规定上调至第三阶段。届时，整个韩国社会的生产、生活将遭受更严重的打击。

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