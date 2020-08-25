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美国警察枪击黑人再次引发抗议示威

2020年08月25日16:30  来源：新华网
 

新华社芝加哥8月24日电（记者徐静）美国威斯康星州基诺沙市警察23日开枪击伤一名29岁黑人男子后，已引发连续两天的抗议示威。抗议人群24日一度试图冲入市公共安全大楼新闻发布会现场，警察使用了辣椒喷雾剂驱散人群。

据美国当地媒体报道，威斯康星州州长托尼·埃弗斯24日已派出100多名国民警卫队成员，布防基诺沙市。

在当地社交媒体上广泛流传的一段视频显示，23日下午，当29岁的雅各布·布莱克走向汽车驾驶座，打开车门准备上车时，被身后跟随的两名警察抓住衬衫，近距离向其背部至少开了7枪。有消息说警察当时接到报警，前来处理一个家庭事件。

布莱克被送到医院时伤势严重，经过手术后情况稳定。

基诺沙市市长约翰·安塔拉米安在24日的发布会上说，枪击事件发生后现场立刻爆发了抗议游行和暴力行为。至少3辆垃圾车被烧毁，几家商店的玻璃窗被打碎。当地一名警察被砖头击伤。

布莱克家人已经聘请本杰明·克鲁普为律师，他三个月前曾代理了非裔美国人乔治·弗洛伊德遭警察暴力执法致死案。

针对枪击事件，美国民主党总统候选人拜登24日发表声明，称“枪击击穿了我们国家的灵魂”，而对美国黑人和许多其他人来说，公平正义依然缺失。

威斯康星州刑侦部门正在对事件进行调查，预计30天内向检方提交调查报告。

(责编：艾雯、燕勐)
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