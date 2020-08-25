新华社洛杉矶8月24日电 热点问答：TikTok为何起诉特朗普政府

新华社记者黄恒 高山

互联网平台TikTok24日正式提起诉讼，控告特朗普政府于8月6日发布的与TikTok及其母公司字节跳动有关的行政令违法。TikTok为何要采取这一法律行动？TikTok的起诉内容和诉求是什么？起诉是否能让备受美国政府无端打压的TikTok重获生存空间？

TikTok起诉原因是什么

TikTok24日在其官网说，对一家商业公司来说，这么做并不是一件容易的事，但是该公司已别无选择，只有采取法律行动才能维护企业、用户和员工的合法权益。

这一切源于特朗普政府近一年来不断加紧对TikTok的“围剿”。一些美国政客长期以来不断指责这一广受用户欢迎的视频软件对美国国家安全构成“威胁”，同时以此为由要求美国外国投资委员会对字节跳动2017年收购Musical.ly展开调查。与此同时，脸书等美国互联网公司为追求自身商业利益，也不断通过游说等方式，呼吁政府对TikTok实施制裁。

在美国外国投资委员会启动调查时，Musical.ly已经和字节跳动自研的TikTok合并，统一使用TikTok的名称。TikTok始终不断完善用户数据管理、内容监管、公司治理结构等各方面的制度，并在调查过程中提供大量文件证明了TikTok软件和数据的安全性。众多独立网络安全机构，甚至美国中央情报局在评估后都认为，没有证据显示，TikTok存在指控中所谓的威胁美国国家安全的行为。

但是，特朗普政府依然在8月6日和8月14日连续发布两道行政令。前者规定，受美国司法管辖的任何人或企业与字节跳动及其子公司的任何交易都将在45天后被禁止，后者则勒令字节跳动在命令发布90天内剥离TikTok，而且必须将后者卖给一家美国公司，剥离和交易都需美国外国投资委员会审查批准。

面对这一局面，TikTok选择了起诉。该公司于22日发表声明说：“近一年来，我们怀着真诚的态度，寻求跟美国政府沟通，针对其提出的顾虑提供解决方案。但美国政府罔顾事实，不遵循正当法律程序，甚至试图强行介入商业公司谈判。为确保法治不被摒弃，确保公司和用户获得公正的对待，我们宣布正式通过诉讼维护权益。”

TikTok起诉理由是什么

TikTok24日发起的诉讼，针对的是特朗普政府8月6日签发的行政令。在起诉书中，TikTok指控这份行政令发布程序不合法，破坏了该公司本应享有的宪法权利，同时行政令称其依据《国际紧急经济权力法》采取措施，也是对该法的滥用。

尽管并不针对14日的行政令，但TikTok也在诉状中列举了该公司接受美国外国投资委员会调查时所采取的积极行动和后者在调查程序上的非法行为。TikTok说，美国外国投资委员会从未向TikTok表明，公司采取的各项安全措施无法解决牵涉国家安全方面的关切，而且美国外国投资委员会早在法定审查期结束之前便结束了与TikTok的联系，拒绝与公司和代理律师沟通，拒绝考虑公司提出的各项建议，最后在审查期限到来前5分钟通知说，确认合并案引起所谓国家安全风险。

上述细节背后，TikTok很清楚，美国政府的行政令出于政治目的，此次对特朗普政府发起诉讼，挑战的是美国政府无端对商业公司施加的不公正待遇。TikTok在诉状中指出：“该行政令并非建立于真正的国家安全关切基础之上。独立的国家安全和信息安全专家已对这一行政令的政治化本质提出批评，并怀疑它所声称的国家安全目标是否源于初心。”TikTok还在诉状中表示，美国大选日益临近，美国政府发布该行政令的背景和时机充分表明，这只是打着维护国家安全的旗号为特朗普选战中操弄反华议题造势。

TikTok起诉胜算几何

尽管TikTok在起诉书中详细陈述了各方面的情况，但法律专家普遍认为，TikTok要在美国打赢这场官司的成功几率不容乐观，字节跳动最终能够保住TikTok美国业务的可能性也不大。

首先，本次诉讼仅针对8月6日的行政令，之所以不把8月14日的行政令列入，是因为美国外国投资委员会是联邦级别的跨部门委员会，有权审查一切外国在美国投资，判断其是否损害美国国家安全，依据的是对《1950年国防生产法》进行了修正的《埃克森-弗洛里奥修正案》，其调查结果基本不受司法评估影响，因此很难通过法院推翻。此前类似案例中，法院支持原告主张的享有合法程序的权利，但并不改判结果。

其次，外国政府和企业此前对于美国政府援引《国际紧急经济权力法》采取的行政令发起过很多挑战，但一般只能在程序合法性方面得到支持，很难挑战行政令与其法律依据之间的关系。正如加州大学伯克利分校法学院教授史蒂文·达维多夫·所罗门24日接受《纽约时报》采访时所说：“虽然特朗普似乎扩大了他行使紧急权力的法律边界，但法官不太可能予以干涉。”

最后，8月6日行政令中的核心概念“交易”并没有明确定义，还有待美国商务部在规定期限到达后予以解释，所以目前TikTok只能等具体限制措施明确并评估其影响后，再去法院申请初步禁止令。在此期间，鉴于要求字节跳动剥离TikTok的行政令依然有效，而且几乎不可能被法院更改，字节跳动只有两个选择，要么关闭TikTok的美国公司，要么将其出售给别的美国企业。

更重要的是，特朗普政府疯狂打压TikTok和字节跳动的真实意图，是在全球范围封杀TikTok，阻止字节跳动成为全球公司。正如中国外交部发言人赵立坚24日所说，美国个别政客针对TikTok等特定企业的胡作非为，实质是对某一领域取得领先优势的非美国企业采取有组织、系统性的经济霸凌。“这些企业都是行业翘楚，是非常优秀的国际化公司。美国个别政客害怕非美国企业的强大和成功，因此不惜动用国家力量百般打压。”在这种背景下，TikTok很难在美国法庭上完全赢得本属于自己的权利。

TikTok起诉意义何在

既然这场官司很难打赢，既然最终结果很难更改，TikTok起诉是否是毫无意义之举呢？答案显然是否定的。

一方面，TikTok有可能通过法律行动，为自己赢得时间，从而使字节跳动即使最终被迫剥离TikTok美国业务，也能以一个比较好的价格或条件将其出售给一家合适的美国企业，从而尽量保护企业的投资回报。毕竟，中国企业在海外发展很不容易，打官司并不是为了赌气，而是为了生存和发展。所罗门说：“TikTok可以努力说服法院推迟执行行政令，从而延长交易时间。这就是诉讼的意义：避免情急之下贱卖。”

另一方面，字节跳动通过这一举动也表达了面对特朗普政府打压的态度，中国企业不可能、也不应该在面对美国某些政客的霸凌行径时忍气吞声，更不会任其宰割；同时，TikTok也通过在起诉书中摆事实、讲道理，向世人说明，该公司是负责任和讲道理的，并没有美国某些政客所污蔑的那些不良做法，这样能够向全球市场、企业家、投资人以及普通民众传递信心。

(责编：艾雯、燕勐)