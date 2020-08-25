西共体代表团和马里哗变军人未能就成立过渡政府达成共识

新华社达喀尔8月24日电（记者邢建桥）巴马科消息：由马里哗变军人成立的马里权力过渡机构全国人民救赎委员会24日与西非国家经济共同体（西共体）代表团磋商后表示，双方未能就成立过渡政府达成共识。

全国人民救赎委员会发言人伊斯梅尔·瓦格对媒体表示，西共体代表团和全国人民救赎委员会交换了双方在成立马里过渡政府问题上的意见，但未能达成任何共识。瓦格强调，关于成立过渡政府的一切事宜将最终由马里人民决定。

瓦格确认，全国人民救赎委员会同意放松对马里去职总统凯塔的“保护措施”，允许其就医并自行选择一处安全地点居住。瓦格呼吁西共体减轻或取消对马里实施的经济制裁。

西共体代表团团长、尼日利亚前总统古德勒克·乔纳森对媒体表示，凯塔告诉西共体代表团他并没有被逼迫辞职，他也不想再继续他的政治生涯。

乔纳森表示，代表团和全国人民救赎委员会就一些问题达成了共识，但在其他议题上仍有分歧。代表团已经表明了立场，并告知他们给予考虑。

西共体代表团将在8月26日举行的西共体关于马里问题的特别首脑视频会议上汇报此次调停过程，并由各成员国首脑商议是否减轻或取消对马里实施的经济制裁。

18日早晨，距马里首都巴马科约15公里的库利科罗地区卡蒂镇一处军营里发生军人哗变，凯塔等一批政府官员被扣押。18日晚，凯塔通过马里国家电视台发表讲话说，他决定立刻辞去一切职务，同时解散马里国民议会和政府。

西共体18日晚发表公报，表示将取消马里的成员国身份、关闭其成员国与马里的边境、冻结成员国与马里的一切资金往来。古德勒克·乔纳森领导的高级别代表团22日抵达马里首都巴马科，与各方磋商和平解决此次事件的方案。

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