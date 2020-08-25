中国代表呼吁国际社会深化反恐合作

新华社联合国8月24日电 中国常驻联合国副代表耿爽24日在安理会关于恐怖行为威胁国际和平与安全问题视频公开会上发言，呼吁国际社会树立命运共同体意识，深化务实合作，共同应对新冠疫情和恐怖主义带来的挑战。

耿爽表示，应遵循《联合国宪章》宗旨和原则，发挥联合国及安理会在反恐领域的中心协调作用，坚持统一标准。应尊重会员国在反恐中的首要责任和当事国主权及领土完整，全面落实安理会和联大相关决议及《联合国全球反恐战略》。无论新冠疫情期间还是疫情之后，都要弘扬多边主义，加强国际合作，齐心协力应对恐怖主义威胁。

耿爽说，应综合施策，标本兼治，消除滋生恐怖主义的根源。国际社会应坚持通过政治手段解决热点问题，以和平方式解决争端，协助会员国减贫脱贫、实现可持续发展，鼓励不同文明和宗教之间平等对话。应向发展中国家提供援助，加强会员国尤其是非洲国家反恐及去极端化能力建设。

耿爽表示，应结合恐怖主义新趋势和新特点，有针对性地加强国际司法合作。应重点解决外国恐怖作战分子、恐怖组织融资渠道多元化、滥用互联网和通讯技术及恐怖组织与有组织犯罪合流等突出问题。应高度重视疫情对反恐的影响，及时采取措施防止恐怖分子利用疫情带来的漏洞煽动和实施恐怖活动。

耿爽说，应支持联合国反恐办公室、安理会反恐委员会、1267委员会等机制加强协作，发挥各自专业优势，形成反恐合力。

耿爽还表示，中国是国际反恐阵营重要成员，坚决落实所有联合国反恐决议。中方积极参与联合国、上海合作组织等国际与地区反恐合作，同许多会员国在反恐情报交流，打击恐怖融资、跨国有组织犯罪和网络恐怖主义等领域开展卓有成效的合作。中国将与国际社会一道深入分析评估新冠疫情对全球恐怖行为的影响，继续同各方开展反恐多边和双边交流及能力建设合作，继续向联合国反恐事业提供政治和财政支持，共同维护国际和平与安全。

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