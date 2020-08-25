TikTok就美国政府相关行政令正式提起诉讼

新华社洛杉矶8月24日电（记者黄恒 高山）互联网平台TikTok24日向美国一联邦地区法院递交起诉书，正式控告美国政府日前发布的与该公司及其母公司字节跳动有关的行政令违法，以维护自身合法权益。

在向加利福尼亚州中区联邦地区法院递交的起诉书中，TikTok指控这份行政令发布程序不合法，破坏了该公司本应享有的宪法权利；该行政令称其依据《国际紧急经济权力法》采取措施，实际上是对该法的滥用。

这是8月24日在美国洛杉矶拍摄的加利福尼亚州中区联邦地区法院。 总部位于洛杉矶的互联网科技公司TikTok24日向美国加利福尼亚州中区联邦地区法院递交起诉书，正式控告美国政府日前发布的与该公司及其母公司字节跳动有关的行政令违法，以维护自身合法权益。 新华社发

TikTok在长达39页的起诉书中表示，公司采取了有力措施来保护美国用户的隐私及数据安全，包括把用户数据储存在美国和新加坡。公司此前也向美国政府提供了大量文件来证明其所采取的安全措施和承诺。TikTok表示，特朗普政府没有任何证据证实其对该公司的指责。

TikTok指出，美国大选日益临近，美国政府发布该行政令的背景和时机充分表明，这只是打着维护国家安全的旗号来为特朗普反华政治活动造势。起诉书引用多名独立专家的话批评特朗普政府这项行政令的“政治内涵”。

这是8月21日在美国加利福尼亚州洛杉矶县卡尔弗城拍摄的TikTok公司标志。 总部位于洛杉矶的互联网科技公司TikTok24日向美国加利福尼亚州中区联邦地区法院递交起诉书，正式控告美国政府日前发布的与该公司及其母公司字节跳动有关的行政令违法，以维护自身合法权益。 新华社发

TikTok当天在其官网发布的一份声明中指出，公司受到不同背景民众的欢迎，有一亿美国人在使用TikTok享受娱乐、激发灵感和彼此沟通。公司在全美雇员超过1500人，并且未来还将在美国创造1万个就业岗位。TikTok说，对一家商业公司来说，起诉美国政府并不是一件容易的事，但公司已别无选择，只有采取法律行动才能维护企业、用户和员工的合法权益。

6日，美国总统特朗普签署行政令，称TikTok对美国国家安全构成威胁，将在45天后禁止任何美国个人或实体与TikTok及其母公司字节跳动进行任何交易。目前，行政令中“交易”涉及范围尚不明确，美国商务部部长有权对此予以确定。

14日，特朗普再签行政令，要求字节跳动在90天内剥离TikTok在美国运营的所有权益，称该行政令是基于美国外国投资委员会的调查做出的。

这是8月21日拍摄的TikTok位于美国加利福尼亚州洛杉矶县卡尔弗城的办公室。 总部位于洛杉矶的互联网科技公司TikTok24日向美国加利福尼亚州中区联邦地区法院递交起诉书，正式控告美国政府日前发布的与该公司及其母公司字节跳动有关的行政令违法，以维护自身合法权益。 新华社发

TikTok美国总经理瓦妮莎·帕帕斯日前接受媒体采访时说，目前没有看到任何能够支持TikTok对美国国家安全构成威胁的证据，她对美国外国投资委员会的相关裁定感到失望。

中国商务部新闻发言人高峰20日表示，一段时期以来，美方动辄以所谓“国家安全”“国家紧急状态”为由，限制甚至禁止中国企业在美国开展正常的投资经营活动，以莫须有的罪名对中国企业施加交易禁令，毫无事实和法律依据，严重损害企业的正当权益，严重违背市场经济基本原则。敦促美方摒弃错误做法，停止对中国企业的无端打压，多做有利于中美两国经贸合作和人民福祉的事情。

中国外交部发言人赵立坚24日说，中方支持相关企业拿起法律武器维护正当权益，也将继续采取一切必要措施坚决维护中国企业的合法权益。赵立坚17日指出，TikTok几乎满足了美方提出的所有要求，但仍逃不过美国一些人出于强盗逻辑和政治私利对其采取的巧取豪夺。中方敦促美方立即纠正错误，停止诬蔑抹黑中国，停止无理打压别国企业。

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