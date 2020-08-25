塔吉克斯坦已有4个政党提名总统候选人

人民网努尔苏丹8月25日电（记者 周翰博）杜尚别消息：8月24日，塔吉克斯坦经济改革党召开选前代表大会，提名本党主席鲁斯塔姆·拉赫马特佐达参加即将于今年10月11日举行的总统选举。拉赫马特佐达成为第4名公开亮相的总统候选人。

塔吉克斯坦经济改革党成立于2005年，在塔议会下院拥有3个席位。拉赫马特佐达的竞选口号包括：减少贫困、发展经济、推动银行业改革等。

此外，在刚刚过去的周末，塔吉克斯坦社会主义党和塔吉克斯坦民主党相继召开代表大会，分别提名本党领导人阿卜杜哈利姆·加法罗夫和萨伊德扎法尔·乌斯蒙佐达参加总统选举。塔吉克斯坦社会主义党成立于1996年，在塔议会下院拥有1个席位。该党现任主席加法罗夫曾参加过2006年和2013年的总统选举。塔吉克斯坦民主党成立于1990年，在塔议会下院拥有1个席位。该党党魁乌斯蒙佐达曾参加过2013年的总统选举。

加上8月15日由塔吉克斯坦农业党提名的总统候选人鲁斯塔姆·拉季夫佐达，截至目前，已有4个政党完成总统候选人的提名。据悉，塔吉克斯坦共产党和执政的人民民主党将于9月初召开代表大会，提名本党的总统候选人。

塔总统每届任期7年，现任总统埃莫马利·拉赫蒙出生于1952年，1994年当选国家元首，并连续三次赢得连任。塔上一届总统选举于2013年11月举行。

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