全球疫情简报：172个国家和地区加入全球疫苗计划 美批准紧急使用康复者血浆疗法

新华社北京8月25日电 24日全球疫情简报：172个国家和地区加入全球疫苗计划 美批准紧急使用康复者血浆疗法

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间24日14时22分（北京时间24日20时22分），全球新冠确诊病例较前一日增加253963例，达到23311719例；死亡病例增加5501例，达到806410例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间25日6时，全球确诊病例达23531273例，死亡病例为810340例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达5735771例，死亡病例为177179例。

新闻事件

世卫组织总干事谭德塞24日表示，目前已有172个国家和地区表示加入世卫组织主导的COVAX全球新冠疫苗供应计划，目标是2021年年底前在全球范围内提供至少20亿剂安全有效的新冠疫苗。

联合国秘书长叙利亚问题特使办公室24日下午发表声明说，前来日内瓦参加叙利亚宪法委员会新一轮会议的3名叙利亚代表新冠病毒检测结果呈阳性，当天开幕的会议因此暂停。

美国食品和药物管理局23日发布一项紧急使用授权，允许美国医疗机构使用康复的新冠病毒感染者的血浆来治疗新冠住院患者。美药管局认为，新冠康复者血浆可能对减轻部分住院患者的病情或缩短其病程有效。血浆疗法的已知和潜在益处大于已知和潜在风险。

新西兰政府24日宣布，从下周一起要求居民乘坐公共交通出行时戴口罩。这是新西兰政府自新冠疫情以来首次强制要求民众在特定公共场合戴口罩。

非洲疾病预防控制中心主任约翰·肯格松23日表示，过去一周，非洲平均每天报告10344例新增病例，而此前一周为平均每天11494例，非洲大陆的新增病例数略有下降，给非洲疫情防控带来一些希望。

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