法德首脑会晤展示欧洲团结

据法新社报道，法国总统马克龙和德国总理默克尔近日在法国南部度假胜地布雷冈松堡举行会晤，讨论东地中海、白俄罗斯等地区热点问题以及新冠肺炎疫情防控情况，表明团结应对国际危机和继续打造欧洲共同战线的决心。

度假胜地亲密交流

法国《费加罗报》报道，德国总理默克尔近日到访法国布雷冈松堡，这是她执政15年首次来访法国总统的度假胜地。报道称，这表明法国总统马克龙对此次会面的高度重视。分析人士指出，默克尔对布雷冈松堡的访问具有特殊意义，这是展示法德关系坚韧度、活力及品质的一种方式。

在随后举行的联合记者会上，马克龙表示，一旦确定共同目标，德国和法国将以最高效的方式合作。两国领导人将通过沟通合作共同应对危机。他还表示，新冠肺炎疫情仍然是当前的“头号挑战”，法德正在加紧疫苗研发工作。

针对近日“升温”的土希争端，马克龙表态，法德的战略目标是一致的，即欧洲主权和稳定。德法将共同调解北约伙伴希土之间的争端。

再次传递团结信号

奥地利《维也纳日报》网站报道称，此次会晤，是法德首脑自欧盟金融峰会取得突破以来的首次会面。默克尔表示，欧盟只有加强团结才会强大。她还呼吁，“欧盟必须扮演地缘政治角色，在这方面我们还有许多事情要做。”

“此次会晤的主要目的是，在欧盟峰会取得的成果基础上进一步落实相关政策，巩固法德双方关系，强调‘法德轴心’。”中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建在接受本报采访时指出，双方领导人会晤，一是为了加强协调控制当前席卷欧洲的疫情，二是在向欧盟内部传递团结的信号，提振经济重启信心，三是向世界强调“欧盟主权与稳定”。

崔洪建指出，法德两国虽然在一些问题上存在不同政策和态度，但双方在维护欧洲地区稳定和发展方面有基本共识。“双方都认识到，当前欧洲地区的局势发生了较大变化，只有两国不断合作、加强沟通与交流，才有利于重振欧洲经济。”

新轮值期有新期待

法新社称，两国领导人希望在德国任欧盟轮值主席国后，能推进欧洲议题，如气候变化、移民等的解决。

崔洪建表示，此次会晤在德国担任新一届欧盟轮值主席国后举行，时间选择上有一定特殊意义，表明法国对德国为期半年的轮值期充满期待，希望德国在维护欧洲稳定方面能做出切实贡献。

“为了欧洲的未来，德法合作意愿强烈。两国领导人会晤对落实欧洲经济复苏计划，解决地区争端，加强欧洲团结有积极意义。”崔洪建说。

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