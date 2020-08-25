伊朗首次披露遭击落的乌克兰客机黑匣子内容

伊朗政府官员23日说，在伊朗遭击落的乌克兰客机上“黑匣子”数据显示，两枚导弹先后击中客机，间隔25秒。

“黑匣子”是客机飞行数据记录器和驾驶舱语音记录器的俗称。这是伊方首次披露遭击落客机的黑匣子内容。

伊朗民用航空组织负责人图拉杰·德贾尼·赞加内当天告诉国家电视台，由于第一枚导弹导致乌克兰国际航空公司那架客机受损，其中一个黑匣子、即驾驶舱语音记录器仅记录下第一枚导弹击中客机后大约19秒语音。

“第一枚导弹击中客机后19秒内，驾驶舱内飞行员的对话显示乘客依然活着……25秒后，第二枚导弹击中客机，”赞加内说，“没办法从客机黑匣子分析第二枚导弹击中飞机的后果。”

他同时说，直至最后一刻，飞行员仍试图控制客机。

今年1月8日，乌克兰国际航空公司一架波音737-800型客机从伊朗首都德黑兰的霍梅尼国际机场飞往乌克兰首都基辅，起飞不久后遭击落，机上167名乘客和9名机组人员无一生还。

伊朗军方随后发表声明，说客机遭伊朗军方“非故意”击落，系“人为错误”所致。伊朗民用航空组织7月11日发布的报告显示，重新部署的导弹发射台未经恰当调试、士兵与指挥官沟通不畅、士兵未经授权按下发射键等原因导致伊斯兰革命卫队误击乌克兰客机。超过20人因误击客机被逮捕并判刑。

依据联合国相关规定，伊朗主导空难调查；美国和加拿大参与调查，因为遭击落的客机在美国制造、许多遇难者是伊朗裔加拿大人；乌克兰则代表相关国家与伊朗谈赔偿事宜。各方正围绕多项事务反复协商，伊朗与乌克兰拟10月就赔偿进行新一轮磋商。

伊朗外交部官员7月18日说，伊方已经将乌克兰客机的黑匣子送至法国，由法方读取数据。加拿大、乌克兰、美国等国已经派专家赴巴黎参与数据分析。

赞加内23日强调，黑匣子数据读取已经全部完成，“数据分析不应被政治化”。

他同时说，伊朗的领空现在“安全”，已经“准备好”迎接国际航班。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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