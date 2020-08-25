特朗普借新冠疗法和疫苗提振选情？

美国总统唐纳德·特朗普赶在共和党全国代表大会开幕前一天宣布，联邦政府已紧急授权新冠血浆疗法，称其为“历史性突破”。

知情人士23日同时爆料，特朗普政府有意绕过监管，赶在11月总统选举前批准一种在研新冠病毒疫苗在美国使用。

媒体分析，特朗普加紧推进新冠医学措施意在提振落后选情。

【疗法“快进”】

特朗普将在24日开幕的共和党大会期间正式接受总统候选人提名。他23日在白宫发布会上说，美国食品和药物管理局已允许美国医疗机构使用康复的新冠感染者血浆来治疗新冠住院患者，这是他“长期以来一直寻找”的答案，“将挽救无数生命”。

美国药管局当天解释，对康复者血浆的“紧急授权使用”受到对2万新冠患者的分析支撑。证据显示，新冠患者在入院三天内接受康复者血浆治疗可降低病亡率、缓解病情。药管局说，迄今美国已有7万患者接受康复者血浆治疗。路透社报道，这批患者大多参加在芒特西奈医院和约翰斯·霍普金斯大学等机构开展的临床试验。

路透社还注意到，就在药管局宣布“紧急授权使用”前一天，特朗普在社交媒体推特上指认，药管局领导层为制药企业招募志愿者参与新冠疫苗和疗法试验设置障碍，“他们明显希望把答案推迟到11月3日”选举日后。

另据三名知情人士23日告诉英国《金融时报》，特朗普政府正考虑绕过正常程序，授权跨国药企阿斯利康和英国牛津大学联合研发的新冠疫苗于10月、即大选前在美国使用。一种可能的方式即由药管局“紧急使用授权”。

这些知情人士说，白宫办公厅主任马克·梅多斯和财政部长史蒂文·姆努钦7月30日与国会领导层磋商新冠纾困方案时作此披露。不过，美国财政部和阿斯利康均否认知情人士的说法，白宫则拒绝回应。

特朗普在发布会上没有提及疫苗紧急授权，只说近期会就疫苗进展作宣布。目前新冠疫情已致逾17.6万美国人病亡。

【连任至上？】

就特朗普赶在共和党大会前宣布新冠疗法“突破”，路透社推断，这是他有意借本周“东风”提振目前落后的民意支持率。新冠疗法和有效疫苗有助于遏制疫情，进而提高特朗普连任成功几率。

《金融时报》则指出，匆忙推动在研新冠疫苗通过审批可能削弱民众对疫苗有效性的信心。阿斯利康疫苗试验目前仅招募大约1万人，而美国药管局为审批疫苗设定的门槛是至少招募3万人。知情人士指出，阿斯利康试验规模较小，恐难以获得通过药管局审批所需数据。

阿斯利康发言人向路透社证实，在研疫苗的二、三期试验仍在英国等地展开，疫苗是否有效今年晚些时候才能判定。

知情人士还说，特朗普政府设法绕过正常程序推动疫苗“过审”导致供职于政府的专家学者内讧。旨在加速疫苗研发的“曲速行动”首席顾问蒙塞夫·斯拉维希望推进疫苗快速研发，国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇和国家卫生研究院院长弗朗西斯·柯林斯则强调应确保科研工作严谨。

2009年至2011年出任共和党全国委员会主席的迈克尔·斯蒂尔在推特上指认，特朗普政府正把政治置于科学之前。“这根本不关乎好的科学、甚至大家的健康，只关乎他的连任。”（海洋）（新华社专特稿）

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