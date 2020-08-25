美国警察枪杀黑人再度引发暴力示威

美国路易斯安那州拉斐特市21日发生警察枪杀黑人事件，再度点燃非裔和民权人士的怒火，触发街头示威。示威游行23日出现纵火和暴力事件，多人被捕。

根据警方发布的一份通报，这名黑人男子名为特雷福特·佩莱林，31岁。他21日晚持刀大闹一家杂货店，警方赶到后试图用眩晕枪制服他但没能成功。佩莱林持刀走到一家加油站的小卖部门口，警察这时开枪将他打死。

警察枪杀佩莱林的过程被路人用手机拍下后上传至社交媒体，引发轩然大波。

美国民权联盟发表声明，谴责警方暴力执法。这一组织和另一个民权组织南方贫困问题法律中心要求政府严查此事。

代表佩莱林家人的民权律师本·克伦普要求警方立即开除涉事警察。

佩莱林的母亲接受当地媒体采访时说，佩莱林“胆怯害羞”，有焦虑症，寻求过专业治疗。她暗示，佩莱林可能是被警察“吓坏”才举止异常。

佩莱林被枪杀引发当地非裔和民权人士的愤慨。拉斐特市22日和23日连续两天爆发示威抗议。示威者用烟花爆竹射向周围建筑物，还在马路中央点火。警方使用烟雾罐驱逐他们，并且逮捕多人。

一些示威者将暴力归咎于“外部煽动者”，暗示使用暴力的示威者不是本地人。活动人士贾迈勒·泰勒说，他不认识那些被拍到的纵火者。

地方检察官夏蒂沙·弗卢根斯称，本地示威者晚上解散离开后，又来了一帮人，“他们不是一伙”。

拉斐特市警方已将整个事件交由州警调查。按照美联社说法，这是美国警察枪击调查的标准程序。

这起事件是拉斐特市今年7月中旬以来发生的第三起警方暴力执法事件。

今年5月25日，美国明尼苏达州明尼阿波利斯市警方制服黑人男子乔治·弗洛伊德时，一名警察跪压嫌疑人颈部致其死亡，触发全美多地大规模反种族歧视和暴力执法抗议示威。示威持续发酵，至今没有彻底平息。（王宏彬）（新华社专特稿）

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